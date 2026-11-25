NHKは25日、2029年の大河ドラマの制作・主演発表会見を行い、神木隆之介（33）主演で、タイトルは「三成のうた」と発表した。戦国武将石田三成を演じる。「緊… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

NHK は25日、2029年の大河 ドラマ の制作・主演発表会見を行い、 神木隆之介 （33）主演で、タイトルは「 三成のうた 」と発表した。 戦国武将石田三成を演じる。

「緊張しておりますが、一生懸命頑張りますので、よろしくお願いいたします」と言い、頭を下げた。 脚本はともにTBS系ドラマ「TOKYO MER」や「リブート」などを手掛けた黒岩勉氏が務める。 神木はすでに、三成ゆかりの現在の滋賀県などを訪れたという。 現地では「いろんなところに名前を書けるところがあって」と、ゆかりの史跡などに「フルネームで」記帳してきたという。

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気付く人には気付かれたかもしれない大胆な行動の一方で「この瞬間まで『誰にも言うな』と言われていたので」と、今年に2月に結婚を発表した一般女性の夫人にも秘密だったといい「たぶん、これ（発表）で知ったと思います」と、情報漏えいに細心の注意を払っていた一面も明かして笑った。 神木はこれまで、00年「葵 徳川三代」で大河初出演。 その後、「義経」（05年）で牛若役、「平清盛」（12年）で源義経、「いだてん～東京オリムピック噺～」（19年）にも出演しており、今回が5作目。

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これまでに大河ドラマで主演を演じてきた俳優にアドバイスを求めたか問われても、やはり情報解禁前だったので行動に移すことはできておらず「今日からやっと聞けるようになります。 いろいろ聞きたいです。 諸先輩方、覚悟していてくださいね」と言って、会見場の笑いを誘った。