NHKは25日、2029年に放送予定の大河ドラマ（第68作）が、石田三成を初めて主人公にした『三成のうた』に決まったと発表した。 主演は俳優・神木隆之介が務め、脚本は黒岩勉氏が担当する。黒岩氏は実写映画『ゴールデンカムイ』、『キングダム』、ドラマ『ラストマン-全盲の捜査官-』、アニメ『ONE PIECE FILM RED』など数々のヒット作品で脚本を務めている。 都内で行われた

NHKは25日、2029年に放送予定の大河ドラマ（第68作）が、石田三成を初めて主人公にした『三成のうた』に決まったと発表した。 主演は俳優・神木隆之介が務め、脚本は黒岩勉氏が担当する。

黒岩氏は実写映画『ゴールデンカムイ』、『キングダム』、ドラマ『ラストマン-全盲の捜査官-』、アニメ『ONE PIECE FILM RED』など数々のヒット作品で脚本を務めている。 都内で行われた会見では、オファーを受けた時の心境を聞かれ黒岩氏は「光栄でうれしかったです。 大河ドラマは長いので、普通の連続ドラマと比べると5本くらい書かなければいけないので、二つ返事では、なかなかな言えず、妻とも相談したりとか」と打ち明けた。

Advertisement

アニメやゲーム、そしてドラマなど、石田三成が登場する作品は多く存在しているが、「資料を調べると好奇心旺盛な人というのがわかってきて、明るくて人間力がある三成にしようと」と、大河ドラマで描く石田三成の設定を説明した。1973年 埼玉県生まれ。2008年にフジテレビ『ヤングシナリオ大賞』佳作受賞し、2009年に『世にも奇妙な物語』で脚本家デビュー。 これまで世に送り出した作品はドラマ『グランメゾン東京』『TOKYO MER～走る緊急救命室～』『ラストマンー全盲の捜査官ー』、実写映画『キングダム』『ゴールデンカムイ』のほか、アニメ映画『ONE PIECE FILM RED』なども担当した。