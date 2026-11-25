NHKは25日、東京・渋谷の同局で2029年のNHK大河ドラマ（日曜後8・00）の制作・主演発表会見を行った。第6

NHKは25日、東京・渋谷の同局で2029年のNHK大河ドラマ（日曜後8・00）の制作・主演発表会見を行った。 第68作となる今作の主演は俳優・神木隆之介（33）で、タイトルを「三成のうた」に決まった。

脚本は数々のヒット作を手がけたきた黒岩勉氏が担当する。 チーフプロデューサーの倉崎憲氏は「黒岩さんの過去の作品、いろんなヒット作を拝見してて。 他局なんであれですけど、『リブート』を見てて“これ、面白い！ ”と思って。

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今年の1月ぐらいに。 すぐ連絡を取らせていただきました」と、黒岩氏が脚本を担当したTBS日曜劇場「リブート」がきっかけでオファーに至ったことを明かした。 黒岩氏は1973年7月19日生まれ、埼玉県出身。 青山学院大学経営学部卒業後、ラジオ、テレビ番組の構成作家として活動。2008年にフジテレビヤングシナリオ大賞で佳作を受賞し、翌2009年「世にも奇妙な物語」で脚本家デビューした。

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緻密な伏線や、見る者の予想を超えていく緊迫感溢れる展開、キャラクター描写が支持され、「LIAR GAME Season2」「謎解きはディナーのあとで」「ストロベリーナイト」などのドラマを手がけ、2016年の「僕のヤバイ妻」で注目を集めた。 その後、「グランメゾン東京」（2019年）、「危険なビーナス」（2020年）、「TOKYO MER～走る緊急救命室～」（2021年）、「マイファミリー」（2022年）、「ラストマン－全盲の捜査官－」（2023年）などのヒット作を次々に手がけた。