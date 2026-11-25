NHKは25日、2029年に放送予定の大河ドラマ（第68作）が、戦国武将・石田三成の人生を描く『三成のうた』に決まったと発表した。主演は俳優・神木隆之介（33）が務め、脚本は黒岩勉氏（53）が担当す…

NHKは25日、2029年に放送予定の大河ドラマ（第68作）が、戦国武将・石田三成の人生を描く『三成のうた』に決まったと発表した。 主演は俳優・神木隆之介（33）が務め、脚本は黒岩勉氏（53）が担当する。

『三成のうた』は、戦国時代に太平の世を目指し、豊臣政権を支えながら天下を差配した武将・石田三成を主人公に描く。 卓越した実務能力によって異例のスピード出世を果たし、豊臣政権の五奉行の一人にまで上り詰めた三成。 しかし、その一方で、長年にわたり謀反人として語り継がれてきた。 41年という生涯の最後には、天下分け目の関ヶ原の戦いで徳川家康率いる東軍と対峙し、西軍を率いることになる。 三成はなぜ戦いに身を投じたのか、そして乱世の先に何を望んでいたのか。

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本作では、これまであまり知られてこなかった三成の思いや葛藤に迫り、「戦の最前線だけが闘いの場ではない」という視点から、戦なき世の実現を目指した挑戦を描く。 長年待望されてきた石田三成を史上初めて主人公に据えた、壮大な戦国エンターテインメントとなる。 主人公の石田三成を演じる神木は、発表会にグレーのスーツと黒ネクタイ姿で登場。

「『三成のうた』で石田三成をやらせていただきます神木隆之介と申します」と一礼し、「緊張しておりますが、今日はどうぞよろしくお願いいたします」とあいさつした。 大河ドラマへの出演は今回で5作目となり、ついに主演を務める。 役への意気込みを問われると、「まだ具体的にすごく決まっているわけでもないので、まだ細かく言うことも僕自身できないんですけど」と前置きしたうえで、「とにかく黒岩さんがさっきおっしゃったように、皆さんが大好きだと愛してもらえるような三成というのを精いっぱい演じることができたらうれしい」と語った。

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放送まで約3年あることにも触れ、「その間でもっともっと石田三成のことを勉強して、その周りのこともそうですけど、もっともっと勉強して」と役への準備に意欲。 脚本を手がける黒岩氏が思い描く三成像に近づきたいとし、「一人の役者として本当精いっぱい、頑張りますので、放送は3年後ですけどぜひ楽しみにしていただけたら」と呼びかけた。

座長として作りたいチームについては、NHK連続テレビ小説『らんまん』で約10ヶ月にわたる撮影を経験したことを振り返り、「チーム全体がまずは楽しいなって、明日も来たいぐらい楽しいなって思ってもらえるような現場を作る一員でありたい」と説明。

「みんなが楽しいなって思えるってことは、いいものをもっともっと作っていきたいなというモチベーションにもなったり、それが作られていって最終的にテレビを通して皆様に、そういう雰囲気も伝わって、お届けできるんじゃないかな」と考えを明かし、「とにかく楽しくやっていきたい」と意欲を見せた。 その経験を踏まえ、「現地で感じれたからこそ、見てくださる皆様にも同じような愛を、自分が演じさせてもらう石田三成に持っていただけるように頑張りたい」と決意。 最後まで「3年後ですけれど、一生懸命頑張りますのでよろしくお願いいたします」と視聴者にメッセージを送った。