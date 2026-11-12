28病院の医療従事者が温室効果ガス排出量算定ツール実習 2026年11月開催

日本赤十字社や岡山大学病院など28施設が参加。医療機関特化型の排出量算定ツールを用いた実践研修が2026年11月22日より東京都江東区のあそか病院で開催されます。

国際環境NGO「ヘルスケア・ウィズアウト・ハーム東南アジア（ HCWH SEA ）」を筆頭とする実行委員会は、2026年11月22日（日）から23日（月・祝）にかけて、医療機関特化型の 温室効果ガス （GHG）排出量算定ツールを用いた実践研修を開催する。

この研修は、東京都江東区に所在する社会福祉法人あそか会 あそか病院において行われ、日本全国の医療現場における環境負荷軽減と持続可能性の向上を目的としている。

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本イベントには、日本赤十字社傘下の主要病院、岡山大学病院、社会医療法人祥和会 脳神経センター大田記念病院、および伯鳳会グループ全11病院など、全国から選出された28の病院機関から約40名の参加者が見込まれている。

医療機関特化型ツールを用いた実践演習

参加者は、病院長、事務長、施設管理担当、調達部門責任者、医療技術部門責任者といった実務責任者たちであり、専門的な知識と現場の判断力を活かして研修に取り組みます。

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彼らは、医療という特定の分野に特化した排出量算定ツールを使用し、自施設のデータを用いた実践的な演習を通じて、温室効果ガスの削減可能な領域を具体的に見極める手法を習得する。

連携団体が主導する持続可能な社会の実現

この研修を実施する実行委員会は、HCWH SEA、特定非営利活動法人 日本医療政策機構（HGPI）、一般社団法人 みどりのドクターズ、一般社団法人 日本ゼロカーボン・ウェルフェア協議会、総合地球環境学研究所（RIHN）、持続可能な社会を共創する大学等コアリション、ならびに伯鳳会グループによって構成されている。

これらの組織は、単なる情報提供にとどまらず、医療従事者が直接的なアクションを起こせるよう支援し、医療機関が環境政策と国家戦略の交差点でどのような役割を果たすべきかを共に模索する立場にある。

会場を提供する社会福祉法人あそか会 あそか病院は、このような先進的な環境教育の場を提供することで、地域社会におけるサステナビリティの推進に貢献している。

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医療現場における環境負荷低減の_next_ステップ

今回の研修を通じて得られた知見は、参加各施設の運用改善に直結し、長期的な温室効果ガス排出量の削減に寄与することが期待される。

医療現場では、薬剤の調達から廃棄物処理、エネルギー使用に至るまで多岐にわたる環境影響が存在するため、専門的な算定ツールを活用した正確な把握と管理が今後一層重要になる。

実行委員会は、医療の持続可能性と国家戦略が交差する現場の最前線を取材対象として提示しており、メディアおよび関係者に対し、この重要な取り組みの詳細な報告を求めている。