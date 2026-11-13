28歳タレントが写真集撮影エピソードを明かす減量とラーメン愛

28歳のタレントが写真集撮影の裏側を公開。60kgから64kgへの筋肉増量、ラーメンへの深い愛、そして海外での言語挑戦への意欲について語った。

ある 28歳 のタレントが、近日中に発売される 写真集 の撮影秘話やプライベートな食事習慣について、ファンからの質問に答えるインタビューを公開した。このインタビューでは、撮影時の減量プロセスから「勝負飯」である ラーメン へのこだわり、さらには海外ロケでのコミュニケーションへの意欲まで、多彩なトピックが取り上げられている。

まず、ファンから寄せられた「自分がどんなキャラクターと認識されているか」という質問に対して、そのタレントは自身を「可愛い」系と認識されていることが多く、それに応えていけるよう努力を重ねていると明かした。しかし、それだけでなく、もっと面白みのある存在になるためにも継続的な修行が必要だと考えているという。この発言からは、外見への自信だけでなく、内面や表現の幅を広げようとする前向きな姿勢が感じ取れる。

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食事における卵とラーメンの重要性

そのタレントが食事において特に重視している食材は卵であり、特に出汁巻き卵はほぼ100％の確率でリクエストされるほどだ。卵そのものを非常に好み、オムライスを大好物としている他、毎朝納豆と卵を混ぜて食べるというルーティンが確立されている。このように毎日の食生活に卵を取り入れることが、その活力の源となっているようだ。

また、元気を補給するための「勝負飯」にはラーメンが選ばれる。写真集の撮影に向けて体を絞ったり筋肉を鍛えたりしていた期間中、ラーメンは完全に我慢していたという。そのため、撮影が終了した後に取り締まりを解いてラーメンを食べた際のエピソードは、その美味しさが特に記憶に残っているほどのものであった。このエピソードは、目標達成後のご褒美としてのラーメンの価値が非常に高いことを示している。

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減量と筋肉増量の具体的な成果

美ボディを目指すための食事制限やトレーニングによる実際の減量効果や身体変化についても詳細が語られた。元々そのタレントはガリガリな体型であったため、まずは筋肉をつけるところから始め、それを段階的に大きくしていくプロセスを取った。体重の数値で見ると、もともとは60kgを下回る重量しかなかったが、最終的には約64kgまで体重を増やすことに成功した。これは単なる減量ではなく、筋肉量を増やすための増量プロセスであった。

撮影当日の準備においても、細心の注意が払われていた。居酒屋での撮影シーンがあった際、その前日にはむくみ対策として塩分を抜く「塩抜き」を実践し、脂質も控えていたという。撮影現場ではテーブルの上にトマトとマヨネーズが置かれており、これらの食材がその時の栄養補給や調整に役立った可能性がある。このような慎重な食事管理が、最終的な美しいボディライン作りを支えていた。

撮影を通じた自己発見と成長

写真集の撮影を通じて、自分自身の新たな一面を発見した場面も複数あったと明かしている。格好良いカットについては緊張しすぎず「良い感じに撮れている」という実感を抱いていたが、美ボディを披露するシーンでは、鍛えたばかりの身体を他人に見せることへの不安があった。素肌をこれほどまでさらけ出す経験は普段あまりないため、戸惑いもあったものの、結果として良い写真が撮れたことから、この経験をしてよかったと振り返っている。

年齢に関する感覚の変化についても触れられており、28歳となった現在では、世の中に年下が増えていることに対する危機感を抱いている。高校生の頃は周囲が全員大人に見えていたが、20代前半までは大人と接している自覚があった。しかし、20代後半になるとスタッフの間にも同い年や年下の人が増え、その実感が恐怖を感じるほど大きくなっているという。

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28歳からの新たな挑戦とメッセージ

28歳を迎え、新たに挑戦したいことや再開したいこととして、海外ロケでの言語コミュニケーションが挙げられた。仕事で海外へ行く機会は多いが、通常は現地の通訳や現地の方が帯同しているため、自分の力だけでコミュニケーションを取ったり、自身の言語能力を客観視したりする機会が限られていた。そのため、今後は通訳に頼らずに現地でどう対応できるのかを知り、自身の成長を実感したいと考えている。

発売を控えてファンへのメッセージでは、こうした個人的なエピソードや成長過程を共有することで、ファンとの繋がりを感じたいという意図が窺える。食事への愛情、身体作りへの努力、そして言語という壁を越えたいという向上心。これらの要素が重なり合い、そのタレントの魅力の一層の向上が期待される。ファンからは「楽しみにしている」という声も寄せられており、写真集の完成度に対する高まりが窺える。