エンターグラムは11月26日、『センチメンタルグラフティリメイク』を2027年3月25日に発売すると告知した。

エンターグラムは11月26日、『センチメンタルグラフティリメイク』を2027年3月25日に発売すると告知した。 対応プラットフォームはPS5/Nintendo Switchで、通常版の価格は税抜8980円。

各キャラクターのドラマCDなど、16枚のCDが付属する限定版も発売予定となっている。 『センチメンタルグラフティリメイク』は、セガサターン向けに発売された恋愛シミュレーションゲーム『センチメンタルグラフティ』のリメイク作だ。 元となる『センチメンタルグラフティ』において、同作の主人公である高校生は、中学卒業まで転校を繰り返してきた。 彼は北海道から九州まで転校を繰り返す中、12人の少女たちと思い出を作ったのだという。

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同作では高校3年を目前とした春休み、彼のもとに一通の手紙が届く。 手紙にはあなたに会いたいと書かれていたが、差出人の名前はなかった。12人のうち誰かが自分を必要としていると考えた主人公は、手紙の差出人を探す旅へ出発。 東京でアルバイトや学校に通いながら、全国12都市を巡っていく。 同作では行動力や所持金などが存在しており、休日にはリソースを使いながら12都市にいるヒロインたちに会いに行く。