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27型5Kモニター「VP2788-5K」が制作作業にもたらす広さと精細さの両立

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27型5Kモニター「VP2788-5K」が制作作業にもたらす広さと精細さの両立
5KモニターVP2788-5K高解像度ディスプレイ
📆6/19/2026 2:46 AM
📰asciijpeditors
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27型サイズで5K解像度を実現したモニター「VP2788-5K」の特徴と、映像編集、写真レタッチ、デザインなどの制作現場で得られるメリットを解説。4Kより約77％多い画素数が作業領域を広げ、ツールパネルとプレビューを同時に快適に表示可能。高解像度によるUI文字のシャープさも疲労軽減に寄与。大型4Kやウルトラワイドとは異なる、コンパクトなサイズで精細さを維持した5Kの価値を伝える。

VP2788-5K 」は、27型という扱いやすいサイズに、4Kよりも多いピクセルを詰め込んでいる。 さらに、DCI-P3 99％、Delta E＜2、Pantone認証、ハードウェアキャリブレーション対応と、制作現場で欲しくなる要素もしっかりと押さえられているのだ。5Kディスプレーの強みは、ただ細かく表示できることではない。

作業領域そのものが広がることにある。5120×2880ドットという解像度は、4Kの3840×2160ドットと比べると、画素数は約77％多い。 この差は、スペック表で見るより実作業で効いてくる。 わかりやすいのは、映像編集だ。4K動画を扱う場合、5Kディスプレーなら4Kプレビューを大きく表示しながら、周囲にタイムライン、カラーホイール、エフェクト、メディアブラウザーなどを並べられる。 しかし、4Kディスプレーだと、プレビューを優先すればパネルをたたむことになり、パネルを出せばプレビューが小さくなってしまう。

「VP2788-5K」なら、そのトレードオフをかなり減らせるわけだ。 写真のレタッチでも、その恩恵は大きい。 例えば、「Adobe Lightroom」なら現像パネルを開いたまま、プレビューを十分なサイズで確認できる。

「Adobe Photoshop」でも、レイヤー、調整、ヒストリー、ブラシ設定を表示したまま、キャンバスの見通しを確保しやすい。 ツールをいちいち開閉しなくて済むだけで、作業のリズムはかなり変わる。 デザイン用途でも同様だ。 デザインツールの「Figma」では、複数のフレームを俯瞰しながら細部を詰められる。

「Adobe InDesign」なら、見開きのバランスを見ながら、文字まわりの調整ができる。5Kの広さは、「画面が広くなった」というより「狭さを意識しなくて済む」方向で効果がある。 これは、毎日使う道具として、かなり大きな差なのだ。 もうひとつ見逃せないのが、5Kならではの文字表示の気持ちよさだ。 映像や写真の編集画面では、プレビューやキャンバスだけでなく、タイムライン上のクリップ名、レイヤー名、数値入力欄、メニューの文字など、細かな情報を常に読み取っている。

この文字がにじんでいたり、詰まって見えたりすると、思った以上に疲れるもの。

「VP2788-5K」の27型5Kは画素密度が約218ppiと高いため、UIの文字やアイコンが極めてシャープに描画される。 Mac環境で高精細表示に慣れている人なら、この差は一目で理解できるだろう。 作業領域が広いだけなら、4Kの大型モデルやウルトラワイドという選択肢もある。 だが、画面全体を見渡しやすい27型サイズのまま、表示の精細さも確保できるのが5Kの真髄だ。

デスク上の占有面積を大きく増やさず、視線移動も抑えながら、情報量だけを増やせる。 これが、単なる大画面モニターとは異なる「5Kのうまみ」と言えるわけだ

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5Kモニター VP2788-5K 高解像度ディスプレイ 制作作業効率化 278Ppi

 

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