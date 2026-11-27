東京=TPXベア2 50銭、iF日経Wベ5円、サカタタネ3円35銭、SMDリート50銭、タマホーム5銭、トライアル25銭、リブワーク5銭、キャンディル5銭、Oneトピ50銭、TPXベア50銭、WTI原油5円、野村原油50銭、東建コーポ80銭、第一建設5銭、アストロHD10銭、ピーエス15銭、日本国土開発80銭、積ハウス25銭、四電工5銭、ヤマト15銭、明星工5銭、日比谷設20銭、日清粉G5銭、日

東京=TPXベア2 50銭、iF日経Wベ5円、サカタタネ3円35銭、SMDリート50銭、タマホーム5銭、トライアル25銭、リブワーク5銭、キャンディル5銭、Oneトピ50銭、TPXベア50銭、WTI原油5円、野村原油50銭、東建コーポ80銭、第一建設5銭、アストロHD10銭、ピーエス15銭、日本国土開発80銭、積ハウス25銭、四電工5銭、ヤマト15銭、明星工5銭、日比谷設20銭、日清粉G5銭、日東富士15銭、昭和産25銭 一心同体5円、日本M&A5銭、エスエムエス20銭、アイケイケイ5銭、中村屋10銭、グリコ30銭、不二家5銭、山パン25銭、モロゾフ10銭、亀田製菓10銭、寿スピリッツ10銭、湖池屋30銭、カルビー10銭、明治HD5銭、雪印メグ10銭、丸大食10銭、福留ハ5銭、柿安本店10銭、スタ・アリス5銭、いちご5銭、ディップ5銭、鉄人化HD5銭、博報堂DY5銭、ライク4円65銭、エスプール1円55銭、出前館5銭、Vコマース5銭 サッポロ15銭、キリンHD10銭、野村国内債券50銭、野村外国株式5円、宝HLD20銭、コカBJH10銭、サントリBF15銭、DyDo 10銭、伊藤園10銭、キーコーヒー15銭、日清オイリオ5銭、Jオイル5銭、カワチ薬品10銭、ABCマート10銭、高千穂交易5銭、アスクル5銭、くら寿司15銭、マクドナルド60銭、大戸屋HD5銭、アイケイHD5銭、あらた10銭、サーラ3円、フジオフード10銭、アルフレッサ5銭 ハニーズHD3円85銭、ファマライズ4円80銭、ブルドック15銭、キユーピー4円75銭、ハウス食G30銭、カゴメ5銭、アリアケ10銭、ダイショー10銭、GX高配E日5円、ヨコレイ10銭、東洋水25銭、イートアンド5銭、フジッコ5銭、Rフィールド10銭、ケンコーマヨ5銭、なとり5銭、北の達人5銭、紀文食品5銭、ベースフード5銭、オカムラ食品5銭、スターマイカ2円5銭、ソシラ物流215円、クラシル10銭、片倉25銭 ラサ商事10銭、ラクーンHD5銭、ビューテHD5銭、ビックカメラ5銭、Jグループ10銭、モノタロウ5銭、ドトル日レス10銭、Tアルファ2円70銭、クラボウ15銭、ラクトJ10円35銭、BRUNO 10銭、クリエイトS3円30銭、バイタルKS5銭、大光9円60銭、TOKAI 5銭、チムニー10銭、オイシックス5銭、ネクステージ15銭、ジョイ本田5銭、ホットランド10銭、すかいらーく25銭、綿半HD5銭、ニッケ6円50銭 JPMC5銭、API 260円、GLP5円、プロロジスR55円、ムゲンE5銭、帝国繊維10銭、ミタチ3円60銭、東和フード15銭、コスモス薬品3円60銭、ミライロ5銭、シップHD5銭、セブン&アイ5銭、クリレスHD5銭、トリドール15銭、山岡家30銭、トヨコー5銭、菊池製作5銭、Jテック・C10銭、Fブラザーズ18円、TKP15銭、SMINOE1円70銭、ウイルプラス5銭、ユニシアHD16円65銭、力の源HD10銭 モルフォ5銭、エムアップ5銭、エイチーム5銭、FFRI 5銭、特種東海10銭、ジョルダン5銭、情報企画10銭、セック15銭、インタートレ5銭、GMO-GS15銭、IGポート5銭、ODK5銭、北越コーポ5銭、大王紙5銭、岡山製紙10銭、データセク5銭、アイビーシー10銭、ザ・パック5銭、ニーズウェル5銭、マネフォ55銭、Tワークス5銭、多木化15銭、東合成15銭、T&S・G10銭、PAコンサル5銭、ラキール5銭 稀元素5銭、エアウォータ20銭、高圧ガス5銭、オリオン5銭、戸田工10銭、スパイダー5銭、ビジョナル60銭、積水樹20銭、旭有機材30銭、ニチバン5銭、フジプレアム5銭、CLHD10銭、アズジェント5銭、アミューズ15銭、電通グループ25銭、インテージH5銭、ぴあ15銭、Kudan10銭、東名8円80銭、ヴィッツ5銭、石原ケミ15銭、ニイタカ29円60銭、HENNGE5銭、フリー20銭、スピー10銭、武田45銭、理ビタ25銭 持田薬10銭、参天薬5銭、テルモ10銭、HUグループ10銭、キッセイ10銭、栄研化5銭、OTS5銭、ヒュマメイド15銭、大幸薬品5銭、ダイト1円60銭、関西ペ10銭、藤倉化10銭、artien10銭、インテリクス1円90銭、OLC25銭、ダスキン10銭、明光ネット5銭、リゾートトラ5銭、BML25銭、リソー教育G5銭、早稲アカ10銭、フューチャー5銭、東計電算10銭、サイボウズ10銭、東映アニメ20銭、Dガレージ10銭 WNIウェザ15銭、エン5銭、資生堂25銭、ライオン5銭、ミルボン20銭、コーセーHD15銭、COTA5銭、ポーラHD5銭、Ine15銭、エステー5銭、長谷川香料25銭、アース製薬30銭、北興化2円40銭、ニチレキG5銭、FIXER5銭、プラスゼロ10銭、朝日ラバー5銭、三星ベ10銭、バンドー15銭、日山村硝20銭、カバー5銭、日本ヒューム5銭、三谷セキ15銭、ベルテクス5銭、ニッカトー10銭、東京製鉄5銭、共英製鋼10銭 ヨドコウ5銭、中部鋼鈑5銭、丸一管5銭、愛知鋼15銭、大阪チタ15銭、早稲田学習研2円40銭、ジーデップ15銭、ホッカン15銭、三和HD10銭、三協立山5銭、LIXIL10銭、ノーリツ15銭、リンナイ25銭、ダイニチ工業10銭、東プレ20銭、ネツレン5銭、パイオラック10銭、三浦工5銭、弁護士COM25銭、バリューHR5銭、M&Aキャピ5銭、リクルート5銭、芝浦機20銭、アイダ5銭、OSG3円20銭、NITTOK5銭 日東工器5銭、メタリアル5銭、鎌倉新書5銭、石川製10銭、島精機5銭、日阪製5銭、瑞光5銭、オイレス15銭、技研製15銭、渋谷工10銭、鶴見製15銭、日ギア10銭、レイズネク10銭、理想科学10銭、ガリレイ10銭、マックス5銭、モリタHD15銭、だいわ5銭、セガサミー10銭、不二越1円75銭、前沢給装5銭、PILLAR20銭、東洋電5円40銭、アスタリスク5銭、ベイカレント30銭、ヤーマン5銭、ミマキエンジ5銭 インスペック5銭、BUF10銭、サン電子65銭、EIZO 20銭、Jディスプレ5銭、ホーチキ10銭、帝通工15銭、日本トリム30銭、SMK20銭、航空電子15銭、アズビル5銭、チノー5銭、メガチップス50銭、OBARAG40銭、ウシオ電15銭、OKAYA5銭、日セラ5銭、フクダ電25銭、双葉電5銭、北電工25銭、大黒屋5銭、東海理15銭、FフォースG5銭、アンビスHD5銭、カーブスHD5銭、ハルメク15銭、ユニソルHD15銭 ライフネット5銭、SBIアルヒ5銭、日産自5銭、ホンダ5銭、ハイレックス15銭、FCC10銭、シマノ1円25銭、Enjin1円60銭、FPパートナ35円20銭、アトム5銭、カッパクリエ10銭、コンドー5銭、ナガイレーベ5銭、良品計画30銭、アズワン5銭、小津産業15銭、高速35銭、ハウスローゼ10銭、イオン北海道5銭、コジマ5銭、ゼンショHD80銭、ハピネット40銭、幸楽苑5銭、日本ライフL5銭、コロワイド5銭 オーハシテク5銭、あさくま25銭、インターアク90銭、理計器20銭、岡本硝子5銭、メニコン10銭、トランザク5銭、前田工繊15銭、アトネイチャ5銭、SHOEI 15銭、フラベッドH5銭、萩原工5銭、エイベックス5銭、ZACROS5銭、宝&CO 2円50銭、未来工業20銭、ニチハ20銭、河合楽20銭、キングジム5銭、象印5銭、菱鉛筆20銭、タカラスタ5銭、ニフコ5銭、ブラインド5銭、グロブライド5銭、三陽商10銭 ミズノ5銭、紙パル商10銭、カメイ30銭、椿本興15銭、東京産10銭、正栄食10銭、アステナHD1円55銭、三愛オブリ5銭、ワキタ5銭、ヤマトインタ5銭、ミツウロコG10銭、シナネンHD15銭、エネクス5銭、モスフード10銭、ソーダニッカ5銭、立花エレ25銭、木曽路10銭、SRSHD10銭、Joshin10銭、ロイヤルHD5銭、ライフコーポ10銭、リンガハット10銭、AOKIHD5銭、オークワ5銭、コメリ10銭、松屋20銭 H2Oリテイ5銭、近鉄百 5銭、アクシアル5銭、フジ5銭、三谷産業5銭、福井銀30銭、四国銀20銭、福島銀5銭、日本取引所15銭、日産証券G5銭、アニコムHD5銭、スパークス5銭、イー・ギャラ5銭、三井不10銭、菱地所25銭、平和不5銭、住友不10銭、テーオーシー10銭、リログループ5銭、シーラHD5銭、毎コムネット5銭、ファースト住10銭、カチタス5銭、トーセイ9円、穴吹興産15銭、東急RE5円 ユナイテッド150円、平和不リート320円、大和オフィス295円、阪急阪神R530円、富士急10銭、西武HD25銭、NANKAI 15銭、京阪HD10銭、山陽電5銭、ヤマトHD15銭、山九 10銭、福山運40銭、神奈交25銭、飯野海10銭、共栄タ10銭、JAL25銭、ANAHD20銭、MWCC5銭、Genky10銭、KPPGHD5銭、ブックオフG15銭、三井倉HD20銭、住友倉25銭、渋沢倉15銭、ヤマタネ15銭、乾汽船5銭、安田倉5銭 日本管財HD20銭、キユソ流通2円、スマバ5銭、KDDI 15銭、カドカワ10銭、中部電15銭、四国電5銭、邦ガス5銭、静ガス5銭、松竹30銭、東映40銭、共立メンテ10銭、建設技研5銭、ナガワ10銭、スクエニHD10銭、ニシオHD10銭、アイエスビー5銭、日本空港ビル40銭、藤田観10銭、アイネス5銭、TKC10銭、オオバ1円80銭、コナミG1円80銭、福井コン5銭、モリト3円15銭、アークランズ5銭、ニトリHD20銭 グルメ杵屋10銭、吉野家HD15銭、加藤産15銭、北恵5銭、松屋フーズ15銭、サガミHD5銭、ミロク情報5銭、王将フード20銭、ミニストップ5銭、アークス10銭、東テク25銭、大庄5銭、ファストリ4円60銭、スズケン5銭.

東京=TPXベア2 50銭、iF日経Wベ5円、サカタタネ3円35銭、SMDリート50銭、タマホーム5銭、トライアル25銭、リブワーク5銭、キャンディル5銭、Oneトピ50銭、TPXベア50銭、WTI原油5円、野村原油50銭、東建コーポ80銭、第一建設5銭、アストロHD10銭、ピーエス15銭、日本国土開発80銭、積ハウス25銭、四電工5銭、ヤマト15銭、明星工5銭、日比谷設20銭、日清粉G5銭、日東富士15銭、昭和産25銭 一心同体5円、日本M&A5銭、エスエムエス20銭、アイケイケイ5銭、中村屋10銭、グリコ30銭、不二家5銭、山パン25銭、モロゾフ10銭、亀田製菓10銭、寿スピリッツ10銭、湖池屋30銭、カルビー10銭、明治HD5銭、雪印メグ10銭、丸大食10銭、福留ハ5銭、柿安本店10銭、スタ・アリス5銭、いちご5銭、ディップ5銭、鉄人化HD5銭、博報堂DY5銭、ライク4円65銭、エスプール1円55銭、出前館5銭、Vコマース5銭 サッポロ15銭、キリンHD10銭、野村国内債券50銭、野村外国株式5円、宝HLD20銭、コカBJH10銭、サントリBF15銭、DyDo 10銭、伊藤園10銭、キーコーヒー15銭、日清オイリオ5銭、Jオイル5銭、カワチ薬品10銭、ABCマート10銭、高千穂交易5銭、アスクル5銭、くら寿司15銭、マクドナルド60銭、大戸屋HD5銭、アイケイHD5銭、あらた10銭、サーラ3円、フジオフード10銭、アルフレッサ5銭 ハニーズHD3円85銭、ファマライズ4円80銭、ブルドック15銭、キユーピー4円75銭、ハウス食G30銭、カゴメ5銭、アリアケ10銭、ダイショー10銭、GX高配E日5円、ヨコレイ10銭、東洋水25銭、イートアンド5銭、フジッコ5銭、Rフィールド10銭、ケンコーマヨ5銭、なとり5銭、北の達人5銭、紀文食品5銭、ベースフード5銭、オカムラ食品5銭、スターマイカ2円5銭、ソシラ物流215円、クラシル10銭、片倉25銭 ラサ商事10銭、ラクーンHD5銭、ビューテHD5銭、ビックカメラ5銭、Jグループ10銭、モノタロウ5銭、ドトル日レス10銭、Tアルファ2円70銭、クラボウ15銭、ラクトJ10円35銭、BRUNO 10銭、クリエイトS3円30銭、バイタルKS5銭、大光9円60銭、TOKAI 5銭、チムニー10銭、オイシックス5銭、ネクステージ15銭、ジョイ本田5銭、ホットランド10銭、すかいらーく25銭、綿半HD5銭、ニッケ6円50銭 JPMC5銭、API 260円、GLP5円、プロロジスR55円、ムゲンE5銭、帝国繊維10銭、ミタチ3円60銭、東和フード15銭、コスモス薬品3円60銭、ミライロ5銭、シップHD5銭、セブン&アイ5銭、クリレスHD5銭、トリドール15銭、山岡家30銭、トヨコー5銭、菊池製作5銭、Jテック・C10銭、Fブラザーズ18円、TKP15銭、SMINOE1円70銭、ウイルプラス5銭、ユニシアHD16円65銭、力の源HD10銭 モルフォ5銭、エムアップ5銭、エイチーム5銭、FFRI 5銭、特種東海10銭、ジョルダン5銭、情報企画10銭、セック15銭、インタートレ5銭、GMO-GS15銭、IGポート5銭、ODK5銭、北越コーポ5銭、大王紙5銭、岡山製紙10銭、データセク5銭、アイビーシー10銭、ザ・パック5銭、ニーズウェル5銭、マネフォ55銭、Tワークス5銭、多木化15銭、東合成15銭、T&S・G10銭、PAコンサル5銭、ラキール5銭 稀元素5銭、エアウォータ20銭、高圧ガス5銭、オリオン5銭、戸田工10銭、スパイダー5銭、ビジョナル60銭、積水樹20銭、旭有機材30銭、ニチバン5銭、フジプレアム5銭、CLHD10銭、アズジェント5銭、アミューズ15銭、電通グループ25銭、インテージH5銭、ぴあ15銭、Kudan10銭、東名8円80銭、ヴィッツ5銭、石原ケミ15銭、ニイタカ29円60銭、HENNGE5銭、フリー20銭、スピー10銭、武田45銭、理ビタ25銭 持田薬10銭、参天薬5銭、テルモ10銭、HUグループ10銭、キッセイ10銭、栄研化5銭、OTS5銭、ヒュマメイド15銭、大幸薬品5銭、ダイト1円60銭、関西ペ10銭、藤倉化10銭、artien10銭、インテリクス1円90銭、OLC25銭、ダスキン10銭、明光ネット5銭、リゾートトラ5銭、BML25銭、リソー教育G5銭、早稲アカ10銭、フューチャー5銭、東計電算10銭、サイボウズ10銭、東映アニメ20銭、Dガレージ10銭 WNIウェザ15銭、エン5銭、資生堂25銭、ライオン5銭、ミルボン20銭、コーセーHD15銭、COTA5銭、ポーラHD5銭、Ine15銭、エステー5銭、長谷川香料25銭、アース製薬30銭、北興化2円40銭、ニチレキG5銭、FIXER5銭、プラスゼロ10銭、朝日ラバー5銭、三星ベ10銭、バンドー15銭、日山村硝20銭、カバー5銭、日本ヒューム5銭、三谷セキ15銭、ベルテクス5銭、ニッカトー10銭、東京製鉄5銭、共英製鋼10銭 ヨドコウ5銭、中部鋼鈑5銭、丸一管5銭、愛知鋼15銭、大阪チタ15銭、早稲田学習研2円40銭、ジーデップ15銭、ホッカン15銭、三和HD10銭、三協立山5銭、LIXIL10銭、ノーリツ15銭、リンナイ25銭、ダイニチ工業10銭、東プレ20銭、ネツレン5銭、パイオラック10銭、三浦工5銭、弁護士COM25銭、バリューHR5銭、M&Aキャピ5銭、リクルート5銭、芝浦機20銭、アイダ5銭、OSG3円20銭、NITTOK5銭 日東工器5銭、メタリアル5銭、鎌倉新書5銭、石川製10銭、島精機5銭、日阪製5銭、瑞光5銭、オイレス15銭、技研製15銭、渋谷工10銭、鶴見製15銭、日ギア10銭、レイズネク10銭、理想科学10銭、ガリレイ10銭、マックス5銭、モリタHD15銭、だいわ5銭、セガサミー10銭、不二越1円75銭、前沢給装5銭、PILLAR20銭、東洋電5円40銭、アスタリスク5銭、ベイカレント30銭、ヤーマン5銭、ミマキエンジ5銭 インスペック5銭、BUF10銭、サン電子65銭、EIZO 20銭、Jディスプレ5銭、ホーチキ10銭、帝通工15銭、日本トリム30銭、SMK20銭、航空電子15銭、アズビル5銭、チノー5銭、メガチップス50銭、OBARAG40銭、ウシオ電15銭、OKAYA5銭、日セラ5銭、フクダ電25銭、双葉電5銭、北電工25銭、大黒屋5銭、東海理15銭、FフォースG5銭、アンビスHD5銭、カーブスHD5銭、ハルメク15銭、ユニソルHD15銭 ライフネット5銭、SBIアルヒ5銭、日産自5銭、ホンダ5銭、ハイレックス15銭、FCC10銭、シマノ1円25銭、Enjin1円60銭、FPパートナ35円20銭、アトム5銭、カッパクリエ10銭、コンドー5銭、ナガイレーベ5銭、良品計画30銭、アズワン5銭、小津産業15銭、高速35銭、ハウスローゼ10銭、イオン北海道5銭、コジマ5銭、ゼンショHD80銭、ハピネット40銭、幸楽苑5銭、日本ライフL5銭、コロワイド5銭 オーハシテク5銭、あさくま25銭、インターアク90銭、理計器20銭、岡本硝子5銭、メニコン10銭、トランザク5銭、前田工繊15銭、アトネイチャ5銭、SHOEI 15銭、フラベッドH5銭、萩原工5銭、エイベックス5銭、ZACROS5銭、宝&CO 2円50銭、未来工業20銭、ニチハ20銭、河合楽20銭、キングジム5銭、象印5銭、菱鉛筆20銭、タカラスタ5銭、ニフコ5銭、ブラインド5銭、グロブライド5銭、三陽商10銭 ミズノ5銭、紙パル商10銭、カメイ30銭、椿本興15銭、東京産10銭、正栄食10銭、アステナHD1円55銭、三愛オブリ5銭、ワキタ5銭、ヤマトインタ5銭、ミツウロコG10銭、シナネンHD15銭、エネクス5銭、モスフード10銭、ソーダニッカ5銭、立花エレ25銭、木曽路10銭、SRSHD10銭、Joshin10銭、ロイヤルHD5銭、ライフコーポ10銭、リンガハット10銭、AOKIHD5銭、オークワ5銭、コメリ10銭、松屋20銭 H2Oリテイ5銭、近鉄百 5銭、アクシアル5銭、フジ5銭、三谷産業5銭、福井銀30銭、四国銀20銭、福島銀5銭、日本取引所15銭、日産証券G5銭、アニコムHD5銭、スパークス5銭、イー・ギャラ5銭、三井不10銭、菱地所25銭、平和不5銭、住友不10銭、テーオーシー10銭、リログループ5銭、シーラHD5銭、毎コムネット5銭、ファースト住10銭、カチタス5銭、トーセイ9円、穴吹興産15銭、東急RE5円 ユナイテッド150円、平和不リート320円、大和オフィス295円、阪急阪神R530円、富士急10銭、西武HD25銭、NANKAI 15銭、京阪HD10銭、山陽電5銭、ヤマトHD15銭、山九 10銭、福山運40銭、神奈交25銭、飯野海10銭、共栄タ10銭、JAL25銭、ANAHD20銭、MWCC5銭、Genky10銭、KPPGHD5銭、ブックオフG15銭、三井倉HD20銭、住友倉25銭、渋沢倉15銭、ヤマタネ15銭、乾汽船5銭、安田倉5銭 日本管財HD20銭、キユソ流通2円、スマバ5銭、KDDI 15銭、カドカワ10銭、中部電15銭、四国電5銭、邦ガス5銭、静ガス5銭、松竹30銭、東映40銭、共立メンテ10銭、建設技研5銭、ナガワ10銭、スクエニHD10銭、ニシオHD10銭、アイエスビー5銭、日本空港ビル40銭、藤田観10銭、アイネス5銭、TKC10銭、オオバ1円80銭、コナミG1円80銭、福井コン5銭、モリト3円15銭、アークランズ5銭、ニトリHD20銭 グルメ杵屋10銭、吉野家HD15銭、加藤産15銭、北恵5銭、松屋フーズ15銭、サガミHD5銭、ミロク情報5銭、王将フード20銭、ミニストップ5銭、アークス10銭、東テク25銭、大庄5銭、ファストリ4円60銭、スズケン5銭