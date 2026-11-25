Microsoftのクラウドサービス「Microsoft 365」で2026年11月13日に世界規模の大規模障害が発生しました。これを受けてMicrosoftは、重大なサービス障害の防止および対応方法を抜本的に見直すため、「コードレッド」体制を宣言しました。

ロイターが確認した内部メモによると、Microsoftは大規模障害とその原因を受け、重大なサービス障害の防止および対応方法を抜本的に見直すため「コードレッド」体制を宣言したそうです。

Microsoft 365を担うM365 Coreの社長であるジェイソン・ヘンダーソン氏はスタッフ向けのメモで「クラウドベースのメールサービスであるExchange Onlineの歴史において、今回の件は最も顧客への影響が大きかったインシデントでした。 これほど多くの顧客がこれほど長期間にわたってメールを利用できなかったことはかつてありません。 コードレッドは、これが我々のチームにとって最優先の取り組みであることを意味します」と述べました。

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Microsoftのコーポレート・バイスプレジデントで、M365 CoreおよびWork IQを統括するアマンダ・シルバー氏は別のメモの中で、障害が発生する中でエンジニアたちが「戦場の霧」の中で対応せざるを得なかったと説明しました。 対応担当者は11件のTeamsチャットを通じて1万1000件以上のメッセージをやり取りし、診断データが断片化した社内追跡システムに散在していたため、トップクラスのエンジニアを投入したにもかかわらず仮説や決定事項について一貫した全体像を維持することに苦労したそうです。

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「コードレッド」の一環として、シルバー氏は、負荷分散、地理的なトラフィック分割、より迅速な復旧メカニズムに焦点を当てた5つのワークストリームを概説しました。 また、Microsoftは「今後の障害発生時には1時間以内に世界的な復旧を実現する」という目標を掲げ、エンジニアがシステムの健全性データをより迅速に診断できるようAIエージェントを導入する計画を進めています。 メモについてロイターの取材に応じたMicrosoftの広報担当者は「サービスが復旧しても、私たちの取り組みが終わるわけではありません。

当社のチームは、得られた教訓を迅速に反映させるため24時間体制で取り組みを続けており、経営陣もこれを最優先事項として確実に進めています」と語りました。