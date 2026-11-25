プロボクシング日本スーパーバンタム級11位大嶋剣心（31＝KOD LAB）が24日の公式会見欠席を謝罪した。26日、東京・EBARA WAVEアリーナおおたで… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

プロ ボクシング 日本スーパーバンタム級11位 大嶋剣心 （31＝KOD LAB）が24日の公式会見欠席を謝罪した。26日、東京・EBARA WAVEアリーナおおたで前WBO世界バンタム級王者 武居由樹 （30＝大橋）とのスーパーバンタム級8回戦の会見を「インフルエンザ予防」のために欠席していた大嶋は25日、横浜市のホテルで行われた前日計量に出席。

リミットよりも100グラム少ない55・2キロでパスした武居に対し、リミット55・3キロでクリア。 写真撮影のフェースオフ後、大嶋は自ら先に手を出して武居と両手で握手し頭を下げた。 公式会見は所属ジムの元WBA世界スーパーフェザー級王者内山高志会長のみが出席し、各方面に謝罪。 大嶋は「会長に頭を下げさせてしまい、申し訳なく思っている。

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（プロモートする大橋ジム）大橋（秀行）会長や（配信先の）Lemino様、武居選手にも1人で写真撮影させてことにすごく申し訳なく思っています。 ちょっと反省しないといけないと思いました」と謝罪した。 計量時には武居陣営に謝罪するタイミングがなく「まだ伝えてられていない。 計量はしゃべり出す空気でもなく、この場を借りて謝罪できるのであれば、大橋会長を含め、武居選手にも内山会長にも。

自分のコンディションで（会見欠席の）穴を空けたことは言われても仕方ない」と神妙な面持ちで話した。 会見欠席の本当の理由は減量苦だったと明かした。 残り3日間で5・5キロを落とすという状況で「今まで以上に体重が落ちなくて。 フェザー級で試合したいと調整したくて体をつくっていた。

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残り2週間で100グラム落ちず、水抜きで5・5キロしなければいけない状態でした」と強調。 会見日も朝10時30分からサウナで汗を流していたそうで「もし会見に行っていたら試合に挑めるか分からないぐらい追い詰められていた」と現状を口にした。 減量苦を内山会長に相談すると「無理しなくていい。 オレが1人で（会見に）行ってくるから」と約束されたという。

計量当日朝も同会長の見守る中、所属ジムで減量してから会場入りしていた大嶋は「申し訳なく思っていますけど、計量は本当にギリギリで…。 申し訳ないです。 ファンの反感があれば、それまでの選手。 会見に行って体重を落とせたらと今は思うが…」と心境を吐露した。

無事に計量クリアし、試合は成立する。 WBO世界バンタム級1位など世界ランキングを持つ武居に勝てば、大嶋が一気に世界戦線に浮上できるチャンスとなる。 大嶋は「もちろん勝つ。 KOで勝つ。

体重を落とせば勝てると思い、減量した。 体では負けない。 技術、気持ち、そこでは負けない。 ここで負けたらおわりなので、どちらも同じ。

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今まで前世界王者と戦ったことない。 僕のボクシング史上、11年で1番でかい試合。 全部頂ける試合だと思うので絶対に勝つ。 ボクシングやってきて良かったと思えるように」と気合を入れ直していた。