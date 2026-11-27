破産手続き中のAIチャットボット企業Character.AIが2100万件を超えるアカウントのプライベートな会話履歴を競売にかけようとしている計画に対し、州司法長官連合が裁判所に異議申し立てを行った。

州連合は、今回の売却計画に5つの重大な懸念があると指摘している。 第一に、売却条件には買い手に対する消費者保護義務が一切課されておらず、買い手はCharacter. AIのプライバシーポリシーに従う必要も、ユーザーからのデータ削除やオプトアウトの要請に応じる義務もない。

第二に、買い手はユーザーや裁判所、州当局に通知することなく、入手したデータを第三者へ自由に転売・移転できる。 第三に、Character. AIは自社の安全対策上の不備や直面し得る法的リスクに関する情報を入札者には開示した一方で、裁判所や州当局、ユーザーには共有していない。 第四に、同社のチャットボットサービスは各州の不公正・欺瞞的慣行法に違反している疑いがあり、複数の州で2027年1月に施行される新たなチャットボット安全法にも抵触する可能性があるという。

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最後は、現在唯一公表されている入札企業「Smirks and Pangs Acquisition LLC」の不透明さだ。 同社は11月13日にデラウェア州で設立されたばかりで、親会社や投資家は非公開。 州連合は、Smirks社の基準入札者としての承認却下に加え、他社に売却された場合に同社へ支払われる35万ドルの解約手数料の差し止めも求めている。