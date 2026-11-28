フランス人DFフェルラン・メンディが長い離脱期間に終止符を打った。負傷により約6カ月にわたって戦列を離れていたが、今季初めてレアル・マドリーのメンバーに復帰。左サイドバックの座を巡る激しい競争のなか、“白い巨人”でのキャリアに新たな局面を迎える。

フランス 人DF フェルラン・メンディ が長い離脱期間に終止符を打った。 負傷により約6カ月にわたって戦列を離れていたが、今季初めて レアル・マドリー のメンバーに復帰。 左サイドバックの座を巡る激しい競争のなか、“白い巨人”でのキャリアに新たな局面を迎える。

レアル・マドリーを率いるポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョは、土曜日に予定されているデポルティーボ・アラベス戦を前に、メンディのメンバー復帰を明言。 記者会見で「良い知らせがある。 明日、フェルラン・メンディはベンチに入る。 ベンチに入るということは、プレーできるということだ」と語った。

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このフランス人サイドバックの復帰は、昨年5月にレアル・マドリーのユニフォームを着て最後に出場してから6カ月後のこととなる。 メンディは右脚の大腿直筋の腱の負傷で離脱しており、度重なるケガに苦しんだ困難な時期にようやく区切りをつけることになる。 今回は慎重に、レアル・マドリーがメンディの復帰を管理クラブは過去、メンディの負傷からの復帰を急がせたり、回復直後に多くの出場時間を与えたりしたことで、批判や疑問の声にさらされてきた。 そうした判断の後、メンディは度重なる再発に見舞われていた。