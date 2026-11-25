NHKは25日、2029年に放送予定の大河ドラマ（第68作）が『三成のうた』に決まったと発表した。会見には、主人公・石田三成役の神木隆之介、脚本を手がける黒岩勉氏、総合統括の倉崎憲氏が出席した。

黒岩勉 （C）ORICON NewS inc.総合統括の倉崎氏は黒岩氏にオファー。 黒岩氏は「光栄でうれしかったです。 ただ大河は長いので普通の連続ドラマで言うと5本分ぐらい書かなければいけない。

二つ返事で『やります』とは言えなかった」と話しながら「倉崎さんが、とても丁寧に誠意を持って接してくださった。 この人となら全50話近い話を一緒に作れるんじゃないかなと思った」と受諾した経緯を語った。 倉崎氏は口説き落とせた際は「もうジャンプしましたね。 雄叫びを上げました」と破顔一笑。

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「黒岩さんの過去のヒットした作品を拝見していた。 他局で、生中継入っている場で言うのもアレですけど『リブート』を見て『これは面白い！ 』と思って今年の1月にすぐに連絡を取らせていただいて、思いのままにオファーさせていただきました」とうれしそうに話していた。 『三成のうた』は、戦国時代に太平の世を目指し、豊臣政権を支えながら天下を差配した武将・石田三成を主人公に描く。

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卓越した実務能力によって異例のスピード出世を果たし、豊臣政権の五奉行の一人にまで上り詰めた三成。 しかし、その一方で、長年にわたり謀反人として語り継がれてきた。 41年の生涯の最後には、天下分け目の関ヶ原の戦いで徳川家康率いる東軍と対峙し、西軍を率いることになる。 三成はなぜ戦いに身を投じたのか。 そして、乱世の先に何を望んでいたのか。

本作では、これまであまり知られてこなかった三成の思いや葛藤に迫り、「戦の最前線だけが闘いの場ではない」という視点から、戦なき世の実現を目指した挑戦を描く。 長年、主人公として描かれることが待望されてきた石田三成を、大河ドラマ史上初めて主人公に据える壮大な戦国エンターテインメントとなる。2012年『平清盛』主演：松山ケンイチ／神木：源義経役