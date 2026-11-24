釧路市主催の「阿寒ユーカラ ウタサ祭り」が2027年1月23日に阿寒湖アイヌシアター「イコㇿ」で開催されることが決定しました。アオイヤマダ、SHOW-GO、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUINらが出演し、入場無料・事前応募制です。ライブセッションはSPACE SHOWER TV「DAX」のYouTubeチャンネルで生配信されます。

2026/11/24釧路市が主催、北海道文化放送株式会社（本社：北海道札幌市）が事務局を務める「 阿寒ユーカラ ウタサ祭り 」は、2027年1月23日（土） 阿寒湖アイヌシアター 「イコㇿ」で開催いたします。

第1弾出演アーティストとして、阿寒湖アイヌコタンの唄い手・踊り手とともに、アオイヤマダ、SHOW-GO、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUINが決定しました。 あわせて本日11月24日（火）17:00より、オフィシャルサイトにて、観覧申込の受付を開始いたします。 （入場無料・事前応募制）また、当日のライブセッションはSPACE SHOWER TV「DAX」のYouTubeチャンネルから、生配信いたします。

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「阿寒ユーカラ ウタサ祭り」は、独自のカルチャーを持ち育ったアイヌと、それ以外のカルチャーを持つアーティストが、互いを理解し、認め合い、まだ見ぬ、まったく新しい音楽とアートの時間を共有、提供する祭り。2020年2月、はじめての「ウタサ祭り」の舞台は、結氷した阿寒湖の上。 まもなくコロナが訪れ、2021年、2022年は無観客で。2023年は一部観客を迎えて開催。 オンラインを中心に発信してきたこの祭りは、2024年、コタンでの開催を見送り、舞台を宮古島に移して、阿寒湖アイヌと宮古島の唄い手たちと共に「ウタサミャーク」を開催。

これまでには、Kuniyuki Takahashi、GOMA、Shōtaro Aoyama、コムアイ、U-zhaan、環ROY、GEZAN、ハナレグミ、中村佳穂、熊谷和徳らが出演し、阿寒湖アイヌの唄い手・踊り手とのセッションを創り上げてきました。 しばしの休憩を経て、2027年1月23日、阿寒湖では約4年ぶりとなる「ウタサ祭り」を開催することとなりました。 北海道東部、阿寒湖アイヌコタンを拠点に、アイヌの伝統的な唄や古式舞踊、ムックリ（口琴）・トンコリなどの楽器を受け継ぎ、阿寒湖アイヌシアター「イコㇿ」をはじめ国内外で表現活動を行う。

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身体、食、音、言葉と心のつながりを信じ、独自の感覚と日常を融合させたパフォーマンス作品に取り組む。 大阪・関西万博閉会式、ダムタイプ「2020」のほか、Netflixドラマ『First Love 初恋』、映画『PERFECT DAYS』（ヴィム・ヴェンダース監督）、『炎上』（長久允監督）、サカナクション「いらない」MVなどに出演。 宇多田ヒカル「何色でもない花」MVの振付でACC TOKYO CREATIVITY AWARDSスタッフ賞を受賞。 NHK『ドキュメント72時間』ではナレーションも担当。

踊り語りユニット「アオイツキ」「東京QQQ」でも活動中。 写真集『EBIZAZEN』を発売。1999年生まれ、北海道札幌市出身、京都在住のヒューマンビートボクサー。 中学生の頃にYouTubeでビートボックスに出会い、独学で技術を習得。2017年に国内大会「Grand Boost Championship」で日本一に輝き、2018年にはスイスで開催された世界大会「Grand Beatbox Battle」で日本人として初めて決勝トーナメントに進出、ベスト8に入った。

口から出す音だけで構成する“Beatbox Only”をはじめ、作詞作曲から映像・デザインまで制作のすべてを自ら手がける。2023年からはビートボックスにこだわらない「抄語」名義での音楽活動も展開東京を拠点に活動する3人組バンド。 小学4年生で結成するも、メンバー全員がギターだったため翌年に解散。

その後メンバーの1人が中南米音楽に傾倒してキューバ・ハバナ大学へ留学し、コンガとともにバンド名の由来となるリズムパターン「cho co pa co cho co quin quin」を習得。2021年に再結成し、パーカッションを軸にした電子音楽に“フェイクのシャーマニズム”を掛け合わせた音楽を模索している。2023年に1stアルバム『tradition』を発表。2026年8月にはアルバム『Synthetic海岸』をリリースした。 当日のライブセッションは、SPACE SHOWER TV「DAX」のYouTubeチャンネルにてライブ配信します。

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どこからでも、冬の阿寒湖で生まれる特別な時間を、ご覧いただけます。 配信の詳細は、決定次第、オフィシャルWEBサイトおよび公式Instagramにてお知らせします。