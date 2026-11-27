株式会社ライツ・アンド・ブランズは、トーベ・ヤンソンの名作『たのしいムーミン一家』をテーマにした新シリーズを2027年1月に展開することを発表しました。先行して2026年12月には松屋銀座にてムーミンマーケットを開催し、ムーミントロールのグリーティングイベントを実施します。

テーマは「Magic（魔法）」。 多様なキャラクターが登場するシリーズ限定アイテムの発売や、 ムーミン との グリーティング イベントなどを開催！ 日本国内における「 ムーミン 」のライセンスを管理する株式会社ライツ・アンド・ブランズ（本社：東京都港区 代表取締役社長：伊東久美子 以下、ライツ・アンド・ブランズ）は、 ムーミン 小説3作目『たのしい ムーミン 一家』をテーマにした新シリーズ「Finn Family Moomintroll」を、2027年1月より展開いたします。

『たのしいムーミン一家』は、トーベ・ヤンソンが世界的に大きな飛躍を遂げるきっかけになった作品です。 ムーミン小説3作目にして初めて英語に翻訳され、「Finn Family Moomintroll」というタイトルで出版されました。 特別な力を持つ神秘的な黒いシルクハットが引き起こす、魔法に満ちた物語。 また、シリーズ展開に先立ち、2026年12月より「ムーミンマーケット2027」第一弾を松屋銀座にて開催し、開催記念としてムーミントロールのグリーティングイベントを実施いたします。

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モランやトフスランとビフスランといった新しいキャラクターが登場するほか、アートをよく見るとムーミンママはまだエプロンをしていなかったり、ニョロニョロの島の存在が明らかになったり、スナフキンとムーミントロールの友情が描かれたりと、『たのしいムーミン一家』にはこうしたムーミンの物語の設定を確立するようなシーンがたくさん出てきます。 物語の中心にあるのは、飛行おにの魔法のぼうし。 最初はわくわくするような事件が起きますが、やがて事態はやっかいになり、意外でちょっと怖いような展開へと向かっていきます。