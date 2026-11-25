編集部が選出する注目の25展を含む約110展を網羅した年次美術展ガイド。レンブラントや狩野派の大型展から現代作家の個展、テーマ展まで紹介し、美術館巡りの足がかりとなる。

通常より増ページでお届けする大特集は、「2027年 美術展 ベスト25」。 編集部が選んだイチオシの25展を中心に、全国の美術館から集めた注目の 展覧会 など、約110展を紹介します。

多くの展覧会を見ている編集部ならではの視点で、それぞれの展覧会の見どころを余すところなくお伝えします。 国内にある美術館は約1000館。 各館が平均して年に3回程度、展覧会を開いているとすれば、その数は規模の大小を問わず、年間3000展程度が開催されていることになります。 芸術新潮では、全国各地の美術館の協力を得て集めた展覧会予定の中から、編集部が「これだけは見ておきたい」と推す「ベスト25展」を選出。

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その見どころを担当学芸員や作家本人に取材しました。 レンブラントをはじめ、モネやゴッホら有名作が来日するハマー美術館展、日本絵画史上最強絵師集団・狩野派の大展覧会、古刹の名宝が集う展覧会といった混雑必至の大型展から、山口晃やソ・ドホ、石川直樹など注目を集める現代作家による待望の個展、さらに「女性作家」「画中画」といった、アート好きなら見逃せないテーマ展まで、充実した顔ぶれが揃いました。 さらに、全国の美術館から集めた注目の70展を月別に紹介するほか、今年の展覧会を振り返る対談記事、芸術祭や海外の展覧会のトピックも掲載。

付録の特製カレンダーには、各月に開催されるおすすめの展覧会から選んだ作品を絵柄に使っています。 気になる展覧会を見つけたら、ぜひお出かけを！

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「これだけは見ておきたい2027年美術展ベスト25」を増頁大特集としてお届けします。 毎年恒例の美術展特集が始まったのは2017年のやはり12月号でした。 その時、表紙を飾ったのはベラスケスの《王太子バルタサール・カルロス騎馬像》。 以後も表紙の主役はフェルメールやカラヴァッジョ、レオナルドなど横綱級の西洋画家が多く務めてきました。

今年はレンブラントの《ユノ》。 ローマ神話の最高神ユピテルの妃神を描いた傑作は、来年9月に始まる東京都美術館のハマー美術館展でお目見えします（大阪にも巡回）。 ベスト25展には他にも、国立西洋美術館とウィーン美術史美術館が協働する画中画展、室町～桃山編と江戸～明治編で作品を総入れ替えする怒濤の大狩野派展など、意欲的かつ花やかな大型展がある一方、アストルップ、ハンス・ハーケ、速水御舟、秦テルヲなど、個人作家の初紹介や深掘りにも期待大。 来年も楽しみな展示がひしめいています。

本誌をお供にいざアート巡礼へ！ （編集長・高山れおな）『芸術新潮』は1950年の創刊以来、歴史と文化を見続けてきたハイクオリティなアートマガジンです。

「暮らし」はアートである、をキャッチフレーズにあらゆる事象を「芸術」という観点から検証し、歴史的な芸術作品から、建築、古美術、現代アートまで、あらゆる「美しきもの」を独自の切り口で紹介しています。