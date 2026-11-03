2027年旅行トレンド：童心に返る旅とプチトリップが注目

エクスペディアが発表した2027年の旅行トレンドを解説。Z世代を中心に広がる童心に返る旅や、東アジアで活発なプチトリップの傾向と主要キーワードをまとめました。

旅行プラットフォーム大手のエクスペディアが、2027年に向けた世界規模の 旅行トレンド 予測レポートを発表しました。この調査は、グローバルな移動パターンや旅行者の心理変化を分析したもので、特に若年層における行動様式の顕著な変化と、東アジア市場での高い旅行意欲が浮き彫りになっています。レポートによると、デジタルネイティブ世代の消費行動が、今後の観光産業の方向性を大きく左右する鍵となっています。

ランクインする旅行先と童心への回帰

検索キーワードの増加率に基づく注目 destinations のランキングでは、アメリカのサウス・レイクタホが1位に輝いています。この地は湖と雪山を堪能できるリゾート地として、検索数が195％増加し、大きな注目を集めています。続く2位には日本の兵庫県がランクインし、検索増加率は95％を記録しました。兵庫県は海岸、山、城郭など多様な魅力が共存する地域として評価されています。

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木村氏によると、兵庫県が注目される要因には、姫路城に代表される日本の世界遺産や、洋館が多く点在する歴史的街並み、有馬温泉に象徴される温泉文化、さらに神戸牛という世界的に有名なブランド牛など、一つの地域内で多彩な体験が可能である点が挙げられます。こうした多様性は、短期間でも rich な旅を求める旅行者にとって魅力的な要素となっています。

さらにグローバルな旅のトレンドとして、「童心に返る旅」が急激に注目されています。これは日常の忙しさから離れ、大人だけで子どもの頃に経験した遊園地やテーマパークなどを楽しむスタイルです。日本でも、子ども時代に親しんだ体験や懐かしさを楽しむ"キダルト"志向が広がり、大人単独でのテーマパーク訪問への関心が高まっていると指摘されています。

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調査結果では、「2027年に『童心に返る旅』を予約する可能性がある」と回答した人は、世界全体で57％に上ります。特に世界のZ世代およびミレニアル世代では71％と非常に高い数値を示しました。一方、日本人全体では44％と世界平均を下回ったものの、日本のZ世代では79％が「予約する可能性がある」と回答しており、若年層を中心とした強い関心が伺えます。

プチトリップと短期滞在の活発化

グローバル市場では、「プチトリップ」と呼ばれる小規模な旅行のトレンド傾向も強まっています。これは忙しいスケジュールや限られた予算の中でも気軽に行ける1泊の旅行を指し、短期間の旅行をより頻繁に楽しむ傾向にあります。調査で「過去12か月以内にレジャー旅行のために1泊のホテル滞在を予約しましたか？」と問われた際、グローバル全体の73％が「はい」と回答しました。

地域別に見ると、韓国が92％、日本が90％、香港が89％など、東アジア市場で非常に高い水準となりました。これに対し、イギリスは59％、ドイツは66％、アメリカは69％など、欧米市場では世界平均を下回る結果となりました。この違いは、都市部の密集度や交通インフラ、あるいは文化圏による旅行習慣の違いなどが影響している可能性があります。

プチトリップの目的を問うと、世界全体では「誕生日や記念日などのイベント」が1位となりました。日本の回答では「長期旅行の間の休憩」や「施設の利用」が多く見られました。また、「仕事の都合で長期の休みが取れない」ことについて、日本人の回答では世界最多の25％が3位にランクインしており、日本の労働環境や休暇取得の現状が背景にあると分析されます。

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プチトリップにおいて重要な要素として、「値段が安いこと」がグローバル（45％）と日本（62％）でいずれも1位を記録しています。コストパフォーマンスの良さを求める傾向は、経済状況や生活者の価値観の変化を反映していると言えます。このように、高価な長期滞在よりも、頻繁で手頃な短期滞在を選ぶ動きが顕著になっています。

ゴシック旅とロケ地巡りの継続的人気

調査では、ゴシック建築やダークアカデミアの世界観を楽しむ「ゴシック探訪の旅」が人気を獲得していることも判明しました。さらに、前回のレポートに引き続き、映画やドラマの撮影地やモチーフになった土地を巡る「ロケ地巡り旅」を楽しむ層が厚いことが予測されました。エクスペディアは5年連続でこの旅行トレンドを取り上げており、その継続的な存在感を示しています。

世界の旅行者の約5人に1人が、テレビ番組や映画に登場した場所を見たことをきっかけに旅行を予約した経験があると答えています。また、作品の公開前に舞台となる旅行先を調べたり、予約したりする旅行者も増えているという動向が確認されました。コンテンツと旅行の結びつきが、予約段階から影響を与えている状況です。

2027年のロケ地巡りでは、Netflix作品『エミリー、パリへ行く』などで注目を集めるフランスや、『ブリジャートン家』などで人気のイギリスが注目されています。加えて、映像作品をきっかけとした日本への旅行需要も大きく注目されているとレポートは結論づけています。これらのトレンドは、単なる移動ではなく、物語や美学的体験を重視する現代の旅行ニーズを如実に表しています。