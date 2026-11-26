プレスリリース 2027年度の助成原資と運営資金を募るクラウドファンディングを11月28日開始――見過ごされがちな環境問題に挑む人々を支えるために

農薬問題や環境汚染、再生可能エネルギーなど、社会的に見過ごされがちな環境問題の解決に取り組む市民団体や研究者を助成で支援する公益社団法人アクト・ビヨンド・トラスト（所在地：東京都、代表理事：星川淳、以下abt）は、2027年度の助成原資と活動を支える運営資金を募るクラウドファンディングを、2026年11月28日（土）に開始します。

■ まだ知られていない環境問題に、いち早く挑む人々がいる 環境問題の多くは、最初から社会に広く認識されていたわけではありません。 農薬による生態系や健康への影響、身近な環境汚染、地域での再生可能エネルギーへの転換など、まだ十分に知られていない問題に気づき、調査や研究、実践を重ねる人々の挑戦が、社会を動かすきっかけになってきました。 abtは2010年の設立以来、そうした人々の活動を助成によって支えてきました。

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内容はネオニコチノイド系農薬の問題、オーガニック給食の推進、再生可能エネルギーへの転換 、東アジアの市民交流など多岐にわたり、みなさまからのご寄付をもとにこれまでの助成実績は累計248件、総額約2億8,200万円にのぼります。 今回のクラウドファンディングでは、2027年度の助成原資に加え、助成プログラムの運営や、助成先への伴走支援、調査・情報発信、イベント開催などに必要な資金を募ります。 環境問題の解決に向けて活動する人々に必要な資金を届けるだけでなく、その活動に伴走し、成果や知見を社会に広げていくこともabtの大切な役割です。