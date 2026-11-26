NWSLとオリンピックの両方で活躍し、タイトルを獲得してきたアメリカ代表のトリニティ・ロッドマン。優勝を狙う代表とともに、2027年には自身初となる女子ワールドカップでの飛躍を目指す

そうして迎えた2023年女子ワールドカップで、ロッドマンは特に注目される選手の一人だった。 まだ21歳ながら、大会前の親善試合ではアメリカ代表史上最年少で1試合2得点を記録。2点目をブラトコ・アンドノフスキ監督は「ワールドクラス」と評した。

しかし、ベトナムとの初戦を3-0で制した後、アメリカ代表の戦いはほとんど思い通りに進まなかった。 オランダ、ポルトガルと引き分け、過去4度の世界王者は辛うじてグループステージを突破。 ポルトガルのシュートがポストに阻まれなければ、アメリカが敗退し、代わりにポルトガルが勝ち上がっていたところだった。 そして迎えたスウェーデンとのPK戦では、リナ・フルティグのキックがわずか1ミリだけゴールラインを越えた。

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これによりスウェーデンが勝ち上がり、アメリカ代表はベスト16で敗退。 女子ワールドカップ史上最悪の成績となった。 その後、アンドノフスキ監督は退任し、メーガン・ラピノーやジュリー・アーツら象徴的な選手が引退。 チェルシーでの12年目にして最後のシーズンを終えたエマ・ヘイズが2024年夏に代表監督に就任し、新時代を迎えることになった。2024年のパリ・オリンピックで、アメリカ代表に何を期待できるかは見通せなかった。