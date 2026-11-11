2027年国際園芸博覧会と吉本興業が包括連携協定を締結

2027年国際園芸博覧会協会と吉本興業は11日、横浜市で開催されるGREEN×EXPO2027への全面的な協力体制を示す包括連携協定を都内で締結した。

2027年国際園芸博覧会協会 と 吉本興業 は11日、東京都内で包括連携協定の締結式を開催した。この合意により、来年3月19日から9月26日まで横浜市で開催予定の「 GREEN×EXPO2027 」において、 吉本興業 が全面的に運営支援を行うことが決定した。

両団体のトップが署名で連携強化を確認

締結式では、2027年国際園芸博覧会協会の河村正人事務総長と、吉本興業の岡本昭彦社長が書面にサインを行った。この協定は、国内外から多数の来場者を集めることを目的とした大規模イベントにおける、エンターテインメント企業と組織体の戦略的パートナーシップを法的に確立するものとなった。

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河村事務総長は挨拶の中で、会場に約1000万株の花や緑で迎え入れる計画を明かした。また、夏季の高温対策として夕方以降の入場を推奨し、夜間の光のイベントを多数用意して夏場の訪れやすさを高める方針を示した。これにより、長時間滞在可能な環境整備を進める考えだ。

タレント動員と大阪万博の実績を活用

吉本興業の岡本社長は、昨年の大阪・関西万博で多数のタレントやスタッフが尽力した実績を引き合いに出し、今回のGREEN×EXPOでも同様の力を発揮すると誓った。自然を愛する姿勢を強調し、多くの所属タレントが参加することで、イベントの盛り上げに貢献する意向を示している。

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式典の司会は藤井隆（54歳）と亀井京子（44歳）が務め、華やかな雰囲気を演出した。ゲストには西川きよし（80歳）、ヤンシー＆マリコンヌ（松浦真也＝50歳、森田まりこ＝45歳）、もりやすバンバンビガロ（42歳）らが駆け付けた。さらに、スペシャルサポーターを務める囲碁将棋（文田大介＝46歳、根建太一＝45歳）も参加し、芸能界からの支援の厚さを示した。

国内37年ぶりの開催で地域経済へ波及

今回締結された連携協定は、国内で37年ぶりに開催される国際園芸博覧会の成功に向けた重要な一歩となる。多くの所属タレントが参加することで、メディア露出の増加と集客力の強化が期待され、神奈川県横浜市における地域経済への波及効果が懸念されている。今後の詳細なプログラムについては、随時発表される予定である。