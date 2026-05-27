2027年卒 みんなのIT業界新卒就職人気企業ランキング発表

みん就株式会社は、2027年卒業予定の就活生を対象に、"2027年卒 みんなのIT業界新卒就職人気企業ランキング"を発表しました。運営する口コミ就職情報サイト"みん就"に登録している2027年卒業予定の大学生・大学院生を対象にアンケート調査を実施し、IT業界における就職人気企業をまとめたランキングです。特に、NTTデータが17年連続となる第1位を獲得し、圧倒的な支持を受けています。この支持の背景には、国内最大級のシステムインテグレーターとしての"社会インフラを支える安定感"に加え、最先端技術への積極的な投資が学生に高く評価されていることが挙げられます。また、NTTグループが2023年末から2024年にかけて展開を開始した独自の国産大規模言語モデル"tsuzumi"や、全社的な生成AIの業務活用推進といったニュースリリースは、学生に対して"安定志向だけでなく、最先端の技術に触れられる成長環境がある"という強烈なポジティブイメージを与えた要因と考えられます。さらに、NTTデータは高度IT人材に対して年収3,000万円以上を提示可能とする人事制度を導入し、継続的にアップデートを重ねており、優秀な人材を惹きつける強力な要因となっています。

ポート株式会社のグループ会社である みん就株式会社 は、 2027年卒 業予定の就活生を対象に、" 2027年卒 みんなの IT業界 新卒 就職人気企業ランキング "を発表しました。 運営する口コミ就職情報サイト"みん就"に登録している 2027年卒 業予定の大学生・大学院生を対象にアンケート調査を実施し、 IT業界 における就職人気企業をまとめたランキングです。

特に、NTTデータが17年連続となる第1位を獲得し、圧倒的な支持を受けています。 この支持の背景には、国内最大級のシステムインテグレーターとしての"社会インフラを支える安定感"に加え、最先端技術への積極的な投資が学生に高く評価されていることが挙げられます。

また、NTTグループが2023年末から2024年にかけて展開を開始した独自の国産大規模言語モデル"tsuzumi"や、全社的な生成AIの業務活用推進といったニュースリリースは、学生に対して"安定志向だけでなく、最先端の技術に触れられる成長環境がある"という強烈なポジティブイメージを与えた要因と考えられます。 さらに、NTTデータは高度IT人材に対して年収3,000万円以上を提示可能とする人事制度を導入し、継続的にアップデートを重ねており、優秀な人材を惹きつける強力な要因となっています





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