開発者のプラットフォーム選択においてPCの優位性が再確認され、Steam Deckの成功によりリビングルーム向けゲーム機市場へのValveの参入が注目される。ゲームエンジンではUnityやUnreal Engineのシェアが低下する一方、Godotなどの利用率が上昇しており、開発ツンの多様化が進んでいる。また、VR/AR分野は縮小傾向にあるものの、生成AIの導入や開発環境の進化により業界は新たな局面を迎えようとしている。

。 PlayStation 5およびPS5 Proは45％，Xbox Series X|Sは37％，Steam Deckは32％，Nintendo Switch 2は29％となっており，PCが開発者にとって主要な プラットフォーム となっていることが改めて示された。

さらに注目したいのが，未発売のゲーム機への対応状況だ。 ValveのSteam Machine向けに開発を進めているという回答は21％に達し，次世代PlayStationの10％，Microsoftの次世代Xbox「Project Helix」の8％を上回った。 ただし，これらは複数回答が可能な調査であり，各ハードウェアの開発環境や発売時期も異なるため，単純な人気比較にはならない。

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それでも，Steam Deckで携帯型ゲーミングPC市場に存在感を示したValveが，今度はリビングルームでのゲーム体験に再び挑戦することには，大きな意味がある。2010年代半ばに登場した初代Steam Machineは，Windowsを搭載したゲーミングPCや既存の家庭用ゲーム機に対抗できず，普及には至らなかった。 しかし，Steam Deckの成功によってSteamOSの開発が進み，Windows向けゲームをLinux環境で動作させる互換レイヤー「Proton」も成熟した現在では，当時とは状況が異なっている。