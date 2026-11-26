クリーク・アンド・リバー社12/16（水）無料セミナー「日本語の敬語表現 ～職場での丁寧な謝り方～」|img src='https://prcdn.fr…

仕事でミスをしてしまったとき、日本語で適切に謝罪する方法をご存じですか？ 多くの日本語学習者は「すみません」のような基本的な表現は知っていますが、状況に応じてどの謝罪表現を使うべきか迷うことがあります。

「すみません」「申し訳ありません」「申し訳ございません」は、どのように使い分ければよいのでしょうか。 また、ビジネスの場で相手への敬意を示しながら、誠意をもって謝罪するにはどうすればよいのでしょうか。 実践的な例を通して、状況やフォーマル度に応じて謝罪表現をどのように使い分けるのかを理解します。 解説は英語で行われますが、日本語の例文や実践練習もセッション全体を通して取り入れられます。

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日本の職場でよりプロフェッショナルに、そして自信を持ってコミュニケーションを取りたい初級～中級レベルの日本語学習者におすすめのセミナーです。 Do you know how to apologize appropriately in Japanese when you make a mistake at work?