2026年から2027年に放送予定の主要アニメ作品の詳細情報をまとめました。THE IDOLM@STER、ドラゴンボール超、GROTESQUEなど、注目の新シリーズと劇場版のキャストや制作スタッフを確認できます。

2026年から2027年にかけて、日本のアニメ業界では複数の大規模な新作シリーズと劇場版作品の放送スケジュールが発表されています。特に注目されるのは、人気アイドル franchise「 THE IDOLM@STER 」シリーズの新タイトル「学園アイドルマスター」の開始と、「 ドラゴンボール超 」シリーズにおける新たな章の幕開けです。これらの作品は、既存のファン層を広げるとともに、新しい視聴者を惹きつけるための強力なキャストと制作体制を既に整えています。

学園アイドルマスターと関連作品の放送開始

バンダイナムコエンターテインメント配信の「学園アイドルマスター」は、アイドル養成学校「初星学園」を舞台にした作品として、2026年秋の放送が予定されています。このプロジェクトは、プレイヤーがプロデューサーとなり、花海咲季（声：長月あおい）や月村手毬（声：小鹿なお）、藤田ことね（声：飯田ヒカル）など、多様なキャラクターの成長を見守るシナリオが特徴です。キャラクター原案は南野あきとへちまが担当し、シナリオチームには伏見つかさ、志瑞祐、雨宮和希らが名を連ねています。

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音楽面では、ASOBINOTESをラベルとして東優太、兼松衆、Giga、佐藤貴文、田淵智也、ナユタン星人、長谷川白紙、HoneyWorks、原口沙輔、美波、MoeShop、渡辺翔などがコンポーザーとして参加します。この作品は、単なるアイドル物語ではなく、学園生活における人間関係や夢への葛藤を深く掘り下げた内容となっています。公式サイトおよび公式X（旧Twitter）での詳細情報の発信が継続されています。

ドラゴンボール超の新章と破坏神ビルの来襲

フジテレビ系で2026年10月11日より放送される予定の「ドラゴンボール超」シリーズは、魔人ブウとの戦いから数年後、地球に訪れた破壊神ビルス（声：山寺宏一）を巡る物語を描きます。界王や界王神たちでさえ畏れる圧倒的な力を持つビルスが、フリーザを倒したサイヤ人の噂を聞きつけ、突如として孫悟空（声：野沢雅子）の前に現れる展開です。

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このシリーズは、鳥山明原作・ストーリー・キャラクターデザインのもと、瀬谷沫人が演出構成を務め、山室直儀がアニメーションキャラクターデザインと総作画監督を担当します。音楽は住友紀人が手掛け、オープニングテーマは「オノガミ」（メガテラ・ゼロ）、エンディングテーマは「完璧のペキ」（ビッケブラー）が使用されます。アニメーション制作は東映アニメーションが担当しており、地球を揺るがす超絶バトルが幕を開けることが示されています。

実験的アニメーション劇場版GROTESQUEの制作発表

2026年11月6日に劇場公開予定の「GROTESQUE-グロテスク-」は、錦織敦史が描く独特な世界観を持つオリジナル作品です。歪で不揃いながら美しく、キメラのように溶け合う3つのエピソードが、瑞々しく沸き立つサウンドとともに描かれます。メインキャラクターには声優の市ノ瀬加那、俳優の南沙良、そして乃木坂46の井上和、中西アルノ、一ノ瀬美空、冨里奈央が抜擢されています。

劇中音楽はテクノポップ、ボカロ、シティポップ、ラウドロック、ラップ、EDM、クラシックなど多様なジャンルを横断する総勢35組のアーティストが参加し、強烈な個性とインパクトを放ちます。星野源や内田真礼、早見沙織、長谷川育美、安元洋貴、神谷浩史、山路和弘、羊宮妃那といった豪華キャスト陣も加わり、異星人やギャル、ヴァンパイアといったグロテスクな少女たちの物語が鮮やかに立ち上がります。この作品は、表現者としての魅力溢れる面々によって、唯一無二の世界を創り出します。

劇場版アニメGhostと他の注目作品のスケジュール

2027年2月11日に公開される劇場版「ghost／夜の果て」は、夏目真悟が監督・脚本を務める作品です。労働の必要がなくなった近未来を舞台に、18歳で世界に必要な人間かどうかに「選別」される不条理な世界を生きた少女ニケ（声：堀田真由）と、深い喪失を抱えるマス（声：高橋一生）の出会いと決断が描かれます。マッドハウスによるアニメーション制作で、主題歌「life」は羊文学が担当します。配給はバンダイナムコフィルムワークスが手がけます。

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さらに、2026年10月2日にTOKYO MXおよびBS11で放送開始される「テムパル～アイテムの力～」では、長嶺巧扮する「グリード」がレジェンダリー・アイテム入手をきっかけに伝説の鍛冶職人へ転職し、アイテム制作でゲーム世界を揺るがす物語が展開されます。また、2026年10月11日よりBS朝などで放送される「信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略」や、「佐々木とピエール」のような異世界ファンタジー作品も、2026年秋から冬のシーズンに次々と始動しています。これらの作品群は、視聴者に多様なエンターテインメント体験を提供する予定です。