2026-06 Japanese (Official) Dry Weather and Hot Summer Forecast

Extended dry weather and hot summer predicted for Japan, with increased likelihood of el Niño phenomenon.

また、上空の偏西風は、日本付近から日本の東海上にかけて、平年よりやや北を流れることや、チベット高気圧の日本付近への張り出しが平年並みであること、太平洋高気圧の北への張り出しが強いことから日本付近は暖かい空気に覆われやすいでしょう。6月から8月にかけての気温は、全国的に『平年より高い』見込みです。

夏本番の暑さを迎える前から、体に堪える暑さとなりそうです。6月上旬までには東日本と西日本の多くの地域で梅雨入りを迎え、湿度が高い中での高温となり、熱中症の危険が大きくなります。 こまめな水分補給や適切なエアコンの使用などを心がけてください。 特に梅雨の末期には、梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んで、大雨となることがあります。 雨どいや側溝の掃除をして水はけをよくしておいてください。

また、ハザードマップで自宅の近くの危険な場所や避难場所を確認したり、非常用持ち出し袋を用意したりして、大雨への備えを進めておきましょう。 太平洋赤道域で、貿易風と呼ばれる東風が何らかの原因で弱まると、西側の暖かい海水が東側へ広がります。 また、東側にわき上がる冷たい海水の勢いが弱まり、南米沖の海面水温が通常より高くなります。 このように、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて、海面水温が平年より高くなり、その状態が1年ほど続く現象を「エルニーニョ現象」と呼びます。

エルニーニョ現象が発生しても、地球温暖化の影響等で大気全体の温度が高いことや、日本付近に暖かい空気が流れ込みやすいことの影響が大きいため、平年より高い気温が予想されています。 日本気象協会では、2022年から独自に『酷暑日』を命名し、天気解説等で用いてきました。 日本気象協会の独自の予報モデルで解析した結果によると、2026年の酷暑日の地点数は、直近10年間の平均と同程度か、やや多くなる見込みです。

全国の酷暑日地点数が年間で過去最高(のべ30地点)となった昨年2025年ほどの多さではないものの、全国ののべ7〜14地点で40℃以上の「酷暑日」が観測される見通しです。 近年の記録的な高温に次ぐレベルの暑さになる可能性があります。 この言葉を見聞きした際には、熱中症リスクが極めて高い状態となるおそれがあります。 エアコンの適切な使用や外出予定の見直し、こまめな水分・塩分補給など、いつも以上に熱中症対策を意識するようにしてください。

それらの対策が重要ですが、アクトアボイド、スティックアタッシュ、および相关の商品に対する注意事項については、添付文書等にてお知らせします





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