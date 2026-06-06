2026年W杯ルール大幅改正：トゥヘル監督困惑、48チーム大会で新たな挑戦

2026年北中米W杯では48チーム参加に加え、IFABが競技規則を大幅改訂。時間稼ぎ対策、抗議の厳罰化、VAR拡大など多数の変更が発表され、イングランド代表トゥヘル監督は困惑を露わにする。

2026年に北中米3カ国で共催されるFIFAワールドカップでは、参加チーム数が従来の32から48へと拡大されるだけでなく、国際 サッカー 評議会（ IFAB ）による大幅な競技規則の改訂が行われる。

IFABは先日、試合のテンポを向上させるための「時間稼ぎ」への厳格な対策、判定への抗議や不適切な振る舞いに対する厳罰化（退場処分の拡大）、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の介入範囲の拡大、選手の安全確保と戦術的な抜け道の防止などを目的とした複数のルール変更を正式に発表した。 この発表を受け、イングランド代表のトゥヘル監督はIFABとの会談後に「ルール変更が非常に多い」と困惑を明かし、「来週もう一度IFABと会談する予定だが、前回の会談ですべてを正しく理解できたか自信がない。

変更点が多すぎて、頭が混乱している」と新ルールの完全な理解には至っていないことを認めた。 特に、審判の主観的な判断が増えることへの懸念を強調し、「審判がピッチ上で多くの追加的な判断を下さなければならないことが心配だ。 これらの変更が本当に試合の明確さにつながるのか、判断がより複雑になるのではないか」と述べ、大会直前のタイミングでの大幅なルール変更に疑問を呈している。

今回のルール改訂で特に注目されているのは、時間稼ぎへの対策として、ゴールキーパーのボール保持時間を従来の6秒から8秒に延長する代わりに、8秒を超えた場合に間接フリーキックを与えるという厳格な措置が導入された点である。 また、選手や監督の抗議行動に対しては、従来の警告ではなく即座に退場処分とするケースが増え、主審への過度なプレッシャーを防ぐ狙いがある。

さらに、VARの介入範囲は、これまでのゴールに関わる場面やPK、レッドカード判定に加え、コーナーキックやフリーキックなどのセットプレー前のホールディング行為なども対象となり、オフサイド判定も半自動化技術と連携して精度が向上する。 これらの変更は、試合の公平性を高め、不当なアドバンテージを排除することを目的としているが、一方で試合の流れが中断される頻度が増える懸念もある。

トゥヘル監督は「IFABがルールを明確にしたい気持ちは理解できるが、準備期間が不足しており、選手やスタッフが適応できるか不安だ」と語り、特に審判のトレーニングや一貫性の維持に課題があると指摘している。 もう一つの大きな変更は、コーナーキックやフリーキック時におけるペナルティエリア内での選手同士の組み合いに関するルールである。 これまではある程度許容されていたボールがフィールドに入る前のホールディング行為が、明確な反則として扱われることになり、セットプレーを武器とするチームにとっては戦術の見直しが迫られる。

イングランド代表はセットプレーからの得点に依存する部分が大きく、トゥヘル監督はこのルール変更を特に警戒している。 同監督は「セットプレーは我々の重要な得点源だが、新ルールによってその効果が薄れるかもしれない。 ただし、すべてのチームが同じ条件で戦うので、適応するしかない」と語り、チームとしての対応を急ぐ考えを示した。 また、ゴールキーパーへの過剰な接触を禁じるルールも強化され、選手の安全確保が優先される。

これらの改訂は、2026年W杯の開幕直前までテストや調整が続けられる見込みで、各代表チームは短期間で戦術をアップデートする必要に迫られている。 世界中のサッカーファンは、新ルールがもたらす試合展開の変化と、それに伴う新たなドラマに注目している





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