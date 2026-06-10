2026年W杯、48カ国に拡大し新たな歴史へ 日本代表はオランダと初戦

2026年ワールドカップは出場国が48カ国に拡大。日本代表は8大会連続出場で、初戦はオランダと対戦。AI技術も導入される。

2026年 に開催されるFIFA ワールドカップ は、前回のカタール大会から規模を大幅に拡大し、出場国数が32カ国から48カ国へと1.5倍に増加します。 これにより、全体的な試合数も64試合から104試合へと増え、優勝チームは8連勝を達成する必要があります。

出場枠の拡大に伴い、各大陸連盟への割り当てが見直され、欧州は16カ国と最多の出場枠を獲得しました。 次いでアフリカが10カ国、アジアが9カ国、南米が6カ国、北中米カリブ海が6カ国、そしてオセアニアが1カ国となっています。 この拡大によって、カーボベルデやキュラソー、コンゴ民主共和国など、ワールドカップ初出場となる国や、久しぶりに返り咲く国が多く含まれ、大会の多様性と魅力が一層増しています。 一方で、欧州予選ではイタリアなどの伝統的な強豪国が予選で敗退する波乱が発生し、サッカー界に衝撃を与えました。

グループリーグは4チームずつ12組で構成され、各組の上位2チームと、各組3位のうち成績上位8チームが決勝トーナメントに進出します。 これは前回大会の8組から12組への増加であり、より多くのチームがノックアウトステージを目指して戦うことになります。 今大会のもう一つの注目点は、テクノロジーの進化です。 FIFAは初の公式テクノロジーパートナーとしてLenovoと契約し、AIを活用したさまざまなソリューションを展開します。

例えば、AIによる選手の3Dアバター再現技術は、ファンに没入感のある体験を提供します。 また、全チームに戦術分析AIツール「FIFA AI Pro」が提供され、試合の戦略立案を支援します。 さらに、フィールド上の審判が装着するボディカメラの映像を安定させる「Referee View」システムにより、視聴者はよりクリアな審判視点の映像を楽しめます。 これらの技術は、試合の内外で新たな価値を生み出すと期待されています。

日本代表「サムライ・ブルー」は、8大会連続8度目のワールドカップ出場を果たしました。 合言葉は「最高の景色を2026」であり、過去最高のベスト8を超えて、さらなる高みを目指します。 すでに発表された26人のメンバーは、経験豊富なベテランと新進気鋭の若手が融合し、強力なチームを形成しています。 初戦は6月15日午前5時（日本時間）、ダラスでオランダと対戦します。

オランダは伝統的に攻撃的なサッカーで知られ、日本にとっては厳しい試合となるでしょう。 しかし、日本代表は過去のワールドカップで強豪を破った経験もあり、ファンの期待は高まっています。 今後、グループリーグでの戦いが日本のサッカー史に新たな1ページを刻むことになるでしょう





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