2026年6月1日午後9時予定のSteamアップデートでBタイプアイテムが取得不能に

SteamでのBタイプ装備アイテムの取引制限や宝箱開封要件を詳細に解説。

Steam におけるBタイプ装備アイテムは、アイテム名の末尾に付くA/B表示で区別される。2026年6月1日午後9時に予定されている アップデート 以前に、該当する宝箱をすべて開けておくことが推奨される。

更新後は、地域レベル25～29、35～39、45～49、55～59、60～64、70～79、85～95の特定区間で得た宝箱から新規にBタイプアイテムが生成されなくなるという。 アクトボス宝箱は除外対象となるため、こちらは影響を受けない。 さらに、レベル25、35、45、55、60、70、75、85、90に該当するすべての装備は、Bタイプアイテムとしては今後入手できなくなり、合成や市場取引も禁止される見込みである。 これはプレイヤー間の取引の公正を保ち、ゲーム内経済を安定させるための措置として説明されている。

アップデート後は、キューブレベル10以上のユーザーが市場取引を利用できるようになり、さらに装備はレジェンダリー等級以上のみが取引の対象となる。 一方で、装飾品・彫刻・碑文・製作素材などは、コモン等級でも取引可能になるという点が新しい規定の中で強調されている。 宝箱の生成時間に関しては、サーバーの安定化を図るため現在のまま維持される可能性が高いとされているが、アイテム数の削減後に生成速度を以前の速さに戻せるかどうかは、現在Steamとの協議中であるという。 これに関する詳細は公式フォーラムにて随時更新が行われる見込みだ。

無料でプレイできるゲームの配信が継続されている中、アップデートによるアイテム削除や取引制限についてはプレイヤーに対し、アップデート前に出品を取り下げるよう呼びかけが行われている。 ユーザーは、予め備えておくことで、アップデート後も必要なアイテムを確保し、ゲーム内での活動に支障が出ないようにすることができる。 総じて、このアップデートはゲームエコシステムを調整し、長期的なプレイバランスを保つための重要な一歩として位置づけられている





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Steam Bタイプアイテム アップデート 宝箱 取引制限

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