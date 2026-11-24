プレスリリース 2026年12月16日～18日【無料オンライン】「AI＆DXカンファレンス by発注ナビ vol.2」にカスタメディアが登壇 ～AIエージェント・セキュリティから2027年の最新トレンドまで～

新規事業のアイデアを、どうビジネスプラットフォームとして形にし、公開後の改善につなげるか。 本セッションでは、「カスタメディア. S-MASE」を活用したプラットフォームの構築・リリースと、公開後の改善・分析・管理までの伴走支援についてご紹介します。

【経歴】三菱UFJリサーチ＆コンサルティングのチーフコンサルタントを経て株式会社カスタメディアを設立。 WEBプラットフォームシステムの独自パッケージ「カスタメディア」を企業や自治体、起業家の新規事業等を中心に900サイト以上提供し、AIを活用して進化させ、事業の検証、開発、成長までの伴走支援を強化・拡大中。

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