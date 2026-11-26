オリコンニュースの2026年ブレイク俳優ランキング女性編で見上愛が1位を獲得。2026年は朝ドラや映画『正直不動産』で活躍し、映画『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』やドラマ『119 エマージェンシーコール SEASON2』での続投が決まっている。2位はあの、7位に宮下今日子、10位に花岡すみれ、6位に乃木坂46の井上和がランクイン。

『2026年 ブレイク俳優ランキング （女性編）』1位を獲得した 見上愛 （C）ORICON NewS inc. 考察系や超大作、名作の復活など、多様なジャンルのドラマ、映画が話題となった2026年。

オリコンニュースでは、恒例の『2026年 ブレイク俳優ランキング』の調査を実施。 先般発表された「男性編」では中島歩が栄冠に輝いたが、「女性編」では、俳優の【見上愛】が上半期に続き、1位を獲得した。 東京都出身の26歳。2019年にデビュー後は、NHK大河ドラマ『光る君へ』（24年）、フジテレビ系『119エマージェンシーコール』（25年）などの作品に出演。 今年は朝ドラのほか、5月に公開された映画『正直不動産』にも登場し、テレビやスクリーンで活躍を続けた。

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そんな見上に対しては、『風、薫る』に関するコメントが多数寄せられた。