2026年独身の日の中国スマートフォネット販売は前年比17%減だが、売上高は8%減にとどまりAppleが首位。Huaweiのみが29%増と躍進した。

2026年の独身の日のネット通販セールは、10月12日から11月13日にかけて開催され、中国市場におけるスマートフォンの動向が Counterpoint Research によって詳細に分析されました。この調査期間中、中国でのスマートフォンの累計販売台数は前年比で17%減少という結果になり、市場全体の縮小傾向が浮き彫りになりました。しかし、総売上高は前年比で8%減に留まったことから、高額端末への購買シフトや単価上昇の傾向が読み取れます。

Appleが首位を維持iPhoneが10位中6機種

調査期間において最も多くのスマートフォンを販売したメーカーはAppleであり、その圧倒的な存在感を市场で示しました。独身の日に最も売れたスマートフォンの機種別トップ10において、Apple製品が6機種もランクインするという驚異的な実績を達成しています。

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具体的には、2026年に発売された最新モデルであるiPhone 18 Pro Maxが1位、iPhone 18 Proが2位という位置づけで、他の追随を許さぬ販売力を発揮しました。これらに続き、iPhone 17 Pro Maxが3位、iPhone 17が4位、iPhone 17 Proが5位と、新旧モデルが順調に販売を牽引しています。

さらに、2026年に発売された新モデルであるiPhone Duoも9位としてトップ10入りを果たしており、Appleの製品ラインナップが幅広い層に支持されていることが裏付けられています。一方、Androidメーカー各社の台頭は見られず、市場の高位層におけるAppleの霸権が続いている状況です。

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各社のプロモーション戦略とHuaweiの健闘

Counterpoint Researchは、主要プラットフォーム間のプロモーション戦略の違いが結果に影響を与えたと指摘しています。中国の大手ECサイトであるJD.comと天猫TMALLは、ブランド割引、クーポン、下取り補助金、分割払いプランを組み合わせた多角的な施策をブランド全体に適用しました。

対照的に、PDDは100億補助金プログラムをiPhoneに集中投入することで、Apple製品の販売を強力に後押ししたとされています。この戦略により、AppleはAndroidスマートフォンメーカーよりも有利なプロモーション環境を得ることができました。OEMメーカーは製品ライン全体でプロモーションを提供したものの、部品コストの高騰により大幅な割引の余地が限られていたことが、販売台数の減少要因の一つとなりました。

OEMメーカーの中で、唯一前年比で販売台数を伸ばしたのがHuaweiです。Huaweiは同期間に前年比29%増の販売台数を記録し、市場の縮小局面における異例の成長を示しました。この成長をけん引したのは、Enjoy 90 Pro MaxとPura X Viewといった特定モデルの好評です。

HarmonyOSエコシステムの拡大と今後の展望

Huaweiの躍進の背景には、HarmonyOSエコシステムの拡大という長期的な戦略的成功があります。Huaweiは、スマートフォン、タブレット、PCを合わせて1億台以上のデバイスが利用されている状況をアピールしており、その規模の大きさを示しています。

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さらに、46万以上のアプリとサービスが利用可能であり、1200万人の登録開発者を擁するまでにプラットフォームが発展している点も、消費者の選択を後押しする要因となっています。これにより、Huaweiは単なるハードウェア販売ではなく、統合されたデジタル体験を提供する企業としての地位を強化しつつあります。

2026年の独身の日の結果は、中国スマートホン市場が単純な volume 競争から value 競争、およびエコシステム競争へ移行していることを示唆しています。Appleの高収益性とHuaweiの生態系拡大が、今後市場の二極化を進行させる鍵となる可能性があります。今後の動向としては、部品コストの推移や、各メーカーの次期モデルのリリーススケジュールが市場シェアに大きな影響を与えると考えられます。