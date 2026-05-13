2026年春夏コレクション、横浜日から新宿まで季展開

横浜、原宿に加えて、新宿での取り扱いを開始し、発売日には新展開店舗オープンを記念したレセプションパーティーを開催。発売を記念して同店舗では期間限定のポップアップストアも開催。5月22日(金)より発売を開始。さらに、発売前日の5月21日(木)20:00からは、発売に先駆けてLIVE SHOWCASE STARBUCKS STAND by BEAMSでアイテムの着用感や着こなしを見られるライブ配信を実施。発売日の5月22日(金)19:00からはオープニングレセプションを実施。発売日は EACH店舗で販売中。 ビームス公式オンラインストアではS〜XLの取り扱いしているアパレルウェアも取り揃えています。自由なスタイリングで楽しめるサイズ感にこだわったユニセックスアパレルウェアも取り扱う。季節感や特別企画で Kielaを披露したり、街歩きなどのアーバンシーンからアクティブなレジャーまで自分らしい空気感を演出できます。

2026年春夏コレクションより、横浜、原宿に加えて、新宿・"ビームス ジャパン"での取り扱いをスタート。 発売日には、新展開店舗オープンを記念したレセプションパーティーを開催！

リレーコーヒー大手株式会社スターバックス コーヒー ジャパン株式会社(本社所在地：東京都品川区、代表取締役最高経営責任者(CEO)：森井 久恵)と、2025年9月からスタートしたファッションとコーヒーのカルチャーを融合させた新たなライフスタイルプロジェクト〈STARBUCKS STAND by BEAMS（スターバックス スタンド バイ ビームス）〉から2026年5月22日(金)にコーヒーとファッションカルチャーを融合させたシーズン提案『SEASONAL Collection（シーズナル コレクション）』の第二弾となる2026年春夏コレクションが登場します。 展開店舗は、"ビームス ライフ 横浜","スターバックス スタンド バイ ビームス 原宿 ポップアップストア"に加え、新たに"ビームス ジャパン(新宿)」3Fでの常設取り扱이가スタートします。

さらに、発売を記念して同店舗1Fでは期間限定のポップアップストアも開催。5月22日(金)より、各店舗および"スターバックス公式オンラインストア"にて一斉に発売を開始します。 また、発売前日の5月21日(木)20:00からは、発売に先駆けて『LIVE SHOWCASE STARBUCKS STAND by BEAMS』にて、アイテムの着用感や着こなしをいち早くご覧いただけるライブ配信の実施を予定しています。 発売日の5月22日(金)19:00からは"ビームス ジャパン(新宿)」3Fにて、オープニングレセプションも開催いたします。

新作の『SEASONAL Collection』や他コレクションもお手に取ってご覧いただけるほか、スターバックスのケータリングもご用意してお待ちしております。 ウェアラインナップは、動物モチーフやアフリカの地図をあしらった存在感のあるTシャツをはじめ、セットアップでも楽しめるオープンカラーシャツ、さらにはキャップやビーチサンダル、バッグといった小物まで、日常のあらゆるシーンを彩るバリエーションが揃います。

また、ケニアを代表する民族衣装から着想したクレイジーパターンのフードシャツブルゾンなど、前シーズンとは一味違う‘KENYA’の多面的な魅力を表現しました。 ビームスでの取り扱い分に限り、アパレルウェアはXSからXLまでのユニセックス展開。 （スターバックス公式オンラインストアではS〜XLの取り扱い）年齢や性別を問わず、自由なスタイリングで楽しめるサイズ感にこだわりました。 街歩きなどのアーバンシーンからアクティブなレジャーまで、自分らしい‘KENYA’の空気感を取り入れていただけます。

日常に寄り添う『CORE Collection』、旬を届ける『SEASONAL Collection』、そして特別企画の『EXTRA Collection』。 多彩な商品ラインナップを通じて、〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉は常に新しい発見と体験をお届けします





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