2026年サッカーＷ杯北中米大会の暑さ対策にＦＩＦＡの異議と選手の警鐘

国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は、気候専門家らの警鐘を鳴らした2026年サッカーＷ杯北中米大会の4試合に1試合が、厳しい暑さの中で行われると気候専門家ら警鐘を鳴らしたことを受け、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）はこれに異議を唱えた。

世界の異常気象の要因を分析している「ワールド・ウェザー・アトリビューション」は、 2026年サッカーＷ杯 北中米大会 の4試合に1試合が、厳しい暑さの中で行われると 気候専門家 ら警鐘を鳴らしたことを受け、国際サッカー連盟（ ＦＩＦＡ ）はこれに異議を唱えた。

世界中の異常気象の要因を分析している「ワールド・ウェザー・アトリビューション」は、2026年Ｗ杯では、1994年大会と比べて、選手と観客が過酷な暑さと湿度にさらされるリスクが大幅に高まっていると述べた。 国際プロサッカー選手会（ＦＩＦＰｒｏ）は、ＷＢＧＴが26度に達した場合、選手の熱ストレスが現実的なリスクとなるため、クーリングブレークを推奨している。

この26試合のうち17試合は冷却システムを備えたスタジアムで行われ、選手と観客のリスクは軽減されるが、5試合はＷＢＧＴ28度以上で行われる見込みで、このレベルではＦＩＦＰｒｏは選手と観客の安全が確保されるまで試合の延期または中断を求めている。 ＷＷＡの共同創設者で英ロンドンのインペリアル・カレッジ教授のフリーデリケ・オット氏は、選手にとって危険だが、もちろん屋外に集まる観客は医療スタッフのケアが行き届かないため、さらにリスクが高いと述べている。7月19日にニュージャージー州のメットライフ・スタジアムで行われる決勝戦は、ＷＢＧＴが26度に達する確率が12.5％、28度に達する確率が2.7％あるとＷＷＡは指摘している。

ＡＦＰの問い合わせに対し、ＦＩＦＡは大会に向けて講じている予防措置を説明した。 ＦＩＦＡは、ＷＢＧＴや熱指数の監視を含め、気象条件をリアルタイムで継続的に監視し、極端な気象事象が発生した場合には確立された緊急プロトコルを適用する準備がある。





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