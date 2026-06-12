2026年ワールドカップ開幕戦で厳しい判定基準を示すブラジル人主審

2026年ワールドカップ開幕戦でブラジル人主審ウィルトン・サンパイオは厳しい判定基準を示した。レッドカード3枚とイエローカード3枚を提示した試合は10対9で終了した。審判が誰にも気づかれずに試合を乗り切れるという期待は消え去り、ワールドカップの新たな混乱の始まりではないかという疑問も浮上している。

2026年ワールドカップ 開幕戦で ブラジル人主審 ウィルトン・サンパイオは 厳しい判定基準 を示した。 レッドカード 3枚と イエローカード 3枚を提示した試合は10対9で終了した。

審判が誰にも気づかれずに試合を乗り切れるという期待は消え去り、ワールドカップの新たな混乱の始まりではないかという疑問も浮上している。 英紙ザ・アスリートによると、最近サッカーを見始めたファンは、この厳しい判定基準が今後も続くのか疑問に思うかもしれない。 審判団はラフプレーに厳しく、選手を次々と退場させている。2026年大会は残り102試合ながら、2018年と2022年の合計4枚のレッドカードにあと1枚と迫っている。

アステカ・スタジアムで行われた試合で、審判サンバイオは後半開始直後、セトリーがメキシコのブライアン・グティエレスを意図せず倒し得点を阻んだとして退場を決断した。 試合終了間際に決定機を阻んだ2枚目のレッドカードは判断が難しい。 セサル・モンテスがホリソ・ムダウに犯したファウルは故意だったが、規則上は同じ扱いとなる。 判定が微妙な場合、審判は通常より厳しい処分を選ぶ傾向がある。

同紙は、こうした意図的なファウルは相手が得点直前であることを認識してのものだと指摘する。 そうでなければ相手をそのまま通過させるはずだ。 もし攻撃選手が真の脅威でなければ、あれほど激しく倒すことはなかっただろう。 南アフリカ選手はゴールからやや逸れており、直接ネットに向かっていなかった。

これらの要素は判定を軽減するが、決定的なものではない。 要は、そのファウルで「確実な」得点機が阻まれたのか、「可能性のある」にとどまったのかを審判団が判断しなければならない





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