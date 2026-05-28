2026年バロンドール授賞式、ロンドンで初開催へ

UEFAが2026年のバロンドール授賞式をロンドンで開催すると正式発表。パリ以外での初の開催となり、初代受賞者サー・スタンリー・マシューズへのオマージュ。男子はデンベレ、ケイン、ヤマルらが争い、女子はボンマティが連覇を狙う。

UEFA は2026年の バロンドール 授賞式を ロンドン で開催することを正式に発表した。 この権威ある個人賞が英国で授与されるのは史上初であり、 ロンドン では記念すべき一夜となる。

第70回目を迎えるバロンドール授賞式は、2026年10月26日にロンドンの歴史的な会場で開催される予定だ。 パリ以外の地で式典が開かれるのは初めてで、サッカー界で最も権威ある個人賞の国際的な広がりを示す画期的な出来事である。

UEFAとフランス・フットボール誌は共同声明で、この開催は初代受賞者であるイングランドのサー・スタンリー・マシューズへの敬意を表するものだと述べている。1956年にバロンドールが創設されて以来、その授賞式は長らくパリで行われてきたが、今回のロンドン開催により、賞の歴史と伝統を尊重しつつ、新たな時代の幕開けを告げるものとなる。 マシューズは1956年に初のバロンドールを受賞しており、彼の功績を称えるために英国の首都が選ばれたことは非常に象徴的である。

式典の会場はまだ正式には発表されていないが、ロンドンの象徴的なランドマークが候補に挙がっている。 主催者は、このイベントを通じて、世界のサッカーファンに新たな体験を提供し、バロンドールのブランド価値をさらに高めたいと考えている。 2026年の男子部門のレースはすでに激しさを増しており、パリ・サンジェルマンのウスマン・デンベレ（2025年受賞者）がタイトル防衛を目指す一方、バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインやバルセロナのラミン・ヤマルが強力な挑戦者として名を連ねている。

特にケインは、2025-26シーズンに51試合で61得点7アシストという驚異的な成績を残し、ブンデスリーガとDFBポカールの優勝に加え、欧州ゴールデンシューも獲得している。 母国イングランドでの開催という後押しもあり、彼にとっては特別なモチベーションとなるだろう。 また、若手のヤマルはバルセロナでの活躍により、初受賞の可能性も取り沙汰されている。 女子部門では、バルセロナのアイタナ・ボンマティが連続受賞を狙い、現在女王の座を守っている。

一方で、リヨンのカディディアトゥ・ディアニやチェルシーのサム・カーらがその座を脅かす存在として注目を集めている。 ロンドン開催は、UEFAとフランス・フットボール誌（およびレキップ紙を擁するグループ・アマウリー）との戦略的提携3年目を記念するものでもある。 この提携は2024年から始まり、両者は共にバロンドールを主催し、個人賞の最高水準を維持してきた。 ロンドンという世界的な舞台は、これまで以上に多くの視聴者を引き付けると期待されており、主催者は史上最多の視聴者数を見込んでいる。

UEFAのチェアマンは「英国の首都で第70回大会を開催することで、バロンドールはさらに成長し、そのグローバルな権威を確固たるものにする」と述べている。 この試みは、サッカーの主要都市で式典を巡回させるという長期的な戦略の第一歩であり、今後はマドリードやミラノなど他の都市でも開催される可能性がある。 バロンドールは伝統を重んじながらも、常に進化を続けており、今回のロンドン開催はその象徴的な一歩となるだろう。

ファンにとっては、夢の舞台でスター選手たちの栄光の瞬間を間近で見られる絶好の機会となり、世界中のサッカー愛好家が注目する一大イベントとなることは間違いない





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