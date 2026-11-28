今年の冬のおしゃれをぐっと華やかにしてくれるアウターといえば、ふわふわ、もこもこのファー素材！羽織るだけでコーデに存在感が生まれ、いつもの着こなしもぐっと垢抜けた印象に。そこで今回は、ファーアウターを

今年の冬のおしゃれをぐっと華やかにしてくれるアウターといえば、ふわふわ、もこもこのファー素材！ 羽織るだけでコーデに存在感が生まれ、いつもの着こなしもぐっと垢抜けた印象に。

そこで今回は、ファーアウターを主役にした冬のお手本コーデをmichill編集部がご紹介します。 ぜひチェックしてみてくださいね！ 毛足の長いふわふわのベージュファーコートを主役に、黒のマーメイドスカートを合わせた華やかなきれいめスタイル。 マーメイドシルエットなら腰まわりから裾にかけてメリハリが生まれ、すっきり見えも期待大。

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足元は黒のヒールブーツでシャープにまとめるのがポイント。 リッチなファーの存在感が映える、ホリデーシーズンのデートにもぴったりな着こなしです。 リッチな雰囲気のブラウン系ファーコートにワイドデニムを合わせた、冬の大人カジュアルコーデ。 ふわふわのアウターが着こなしに華やかさを添えつつ、デニムでほどよくカジュアルダウンすることで気負わないおしゃれが楽しめます。