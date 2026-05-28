2025年MLB東京シリーズドキュメンタリー公開

ロサンゼルス・ドジャースとシカゴ・カブスの試合を舞台に、日本人選手と日本独自の野球文化を描くドキュメンタリー『ホームカミング：MLB東京シリーズ』が、7月10日より公開される。

2025年春、 東京ドーム で開催されたロサンゼルス・ドジャースとシカゴ・カブスの対戦は、メジャーリーグベースボールの日本開幕戦として歓声で溢れた。 その情熱の裏側を照らし出す新作 ドキュメンタリー 『ホームカミング： MLB 東京シリーズ』が、7月10日からユナイテッド・シネマ豊洲をはじめとするスクリーンで公開されることが決定した。

公開と同時に、メインポスタービジュアルと本予告映像も解禁され、観客は試合の熱気とともに映画の舞台裏へと誘われる。 本作は、大谷翔平や山本由伸をはじめとする日本人プレーヤーが、母国で迎えた歴史的な開幕戦を軸に、彼らを育てた日本独自の野球文化を深く掘り下げる。 MLB側の協力を得て制作されたこのドキュメントは、単なるスポーツ記録を越え、野球への愛情がいかに社会に根ざし、未来へと承継されてきたのかを描いている。

ポスター映像では、漢字のクリアな文字が排したジャングルのような東京ドームの中で、観客席が熱気に包まれ、球場内に立つドジャースとカブスの選手たちが安定感を放つ様子が上半の大スクリーンで捉えられている。 さらに上部には「ヒーローを育てた国の野球を、あなたは知っているか・・」という大胆なコピーが配置され、様々な世代にわたる野球愛が繰り広げられる様子が映し出される。 予告映像では、大阪の少年野球チームの熱心な練習場面や、道具を仕立てるバット職人、古いグローブを復旧させる職人といった現場が連続して映し出される。

そこには、野球をプレーする選手だけでなく、それを支え、受け継いできた人々の思いも込められている。 野球が世界舞台に光を当てるケーススタディとして、5人の日本人メジャーリーガーが、鏡のように輝く母国でその姿を披露する。

さらに、現場観客とテレ視聴者、居酒屋で観戦する熱狂ファンなど、さまざまな人々の情熱が交差する様子が描かれ、帰郷のイメージとともに、野球文化の奥深さと日本―野球の結びつきを際立たせる作品になっている。 2025年の東京で世界が目撃したこのイベントは、ただの試合ではなく、文化の継承と夢の実現を示すことで、観客に感動を与えている





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