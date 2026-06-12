2025年度大学発スタートアップ調査：名古屋大学が増加数2位、地方大学の躍進目立つ

経済産業省の調査で、大学発スタートアップの設立数が過去最多の6220社に。名古屋大学は114社増で2位、岐阜大学との統合効果が寄与。近畿大学や金沢大学など地方大学の活躍も顕著。政府の支援策や経営人材確保の課題も浮き彫りに。

経済産業省 が2025年度の 大学発スタートアップ 調査結果を公表した。 全国の大学・高等専門学校を対象に、各校が認識するスタートアップ企業の設立状況を2025年10月末時点で集計したところ、総数は6220社と前年度比1146社（23％）増加し、増加数・総数ともに過去最多を記録した。

増加数トップは東京大学の127社増、2位は名古屋大学の114社増、3位に関西大学、5位に京都大学、6位に近畿大学がランクインした。 注目すべきは、上位21校中13校が関東以外の大学であり、地方大学の躍進が際立った。 名古屋大学は前年度の17位から大きく順位を上げた。 同大学はもともと医療・創薬、モビリティ、ロボティクス、素材などのものづくり分野での起業が盛んだったが、2020年に岐阜大学と統合し東海国立大学機構が発足したことが追い風となった。2025年春には同機構内にスタートアップ統括室を設置し、両大学の起業支援を一元化。

事業計画や資金調達の相談に応じる「起業ワンストップ窓口」を開設したほか、教職員が起業する際の兼業手続きも支援する体制を整えた。 さらに、国立大学法人としては初となる学内ベンチャーキャピタル「名古屋大学ベンチャーキャピタル」の設立も進めている。 具体例として、名古屋大学からスピンアウトしたULTEC（ウルテック、名古屋市）は、旭化成と17年から共同研究してきた深紫外線レーザーダイオード技術の事業化を目指し、同大学の天野浩特別教授らが技術顧問を務める。

また、名古屋市に開業した国内最大のスタートアップ支援拠点「ステーションAi」との連携も強化しており、スーパーコンピューターなどの情報サービスを名古屋大学が提供し、ステーションAiはロボット実証環境を提供する基本合意を結んでいる。 消費者向けサービスでの起業支援に力を入れる近畿大学は、スタートアップ数が78社増の196社と増加数で全国6位。 学内リソースを活用し、起業を志す学生にキャンパス内のラーメン店での運営を体験させるなど、実地での経営経験を積ませる取り組みが奏功している。

四大都市圏以外の地方大学で存在感を増す金沢大学は、スタートアップ数が34社と前年の約5倍に拡大。2023年に自己財源のみでベンチャーキャピタル「ビジョンインキュベイト（金沢市）」を立ち上げ、20億円規模の1号ファンドで自動運転技術開発のムービーズ（金沢市）など県外も含む国立大学関連企業10社以上に投資した。 現在は2号ファンドの組成を進めるほか、学内スタートアップの会員プログラム「uTIE Connect（ユータイ・コネクト）」の参加企業数が2025年度に約4割増の140社規模に拡大し、スタートアップ同士の横のつながりを育んでいる。

政府は「スタートアップ総力創出パッケージ」を取りまとめ、AI・半導体、宇宙などの戦略17分野のスタートアップ振興を柱に据えた。 収益化に時間がかかるディープテック企業にとっては、資金繰りなどの支援に期待が高まる。 一方、地方の大学発ディープテック企業にとっては、経営人材の確保が依然として大きな課題だ。 首都圏に集中する起業支援や経営ノウハウを持つ人材と、学内の研究者を起業前や創業初期の段階でつなげる支援が重要になる。

経済産業省は今後、地方大学と都市部の支援機関との連携強化を促す方針であり、今回の調査結果は大学発スタートアップのさらなる活性化に向けた課題を浮き彫りにした





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