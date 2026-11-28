プレスリリース 2024年9月の倉敷商店街火災から約2年――。地域に愛された『笑咲屋 はなび』が2026年12月3日(木)に復活グランドオープン！豪快な「藁焼き」と彩り豊かな「野菜巻き串」を掲げ再び倉敷に笑顔を灯す

2026/11/28 00:00（株式会社TURTLE／本社：岡山県倉敷市）は、2024年9月に倉敷の商店街で発生した火災の影響により営業休止を余儀なくされていた居酒屋『笑咲屋 はなび』を、約2年の歳月を経て2026年12月3日（木）に復活グランドオープンいたします。

「『特等席はカウンター』」を掲げる新装店舗では、ライブ感あふれる豪快な「藁焼き」をはじめ、目にも鮮やかな「野菜巻き串」、岡山県産ブランド豚を使用した「レタしゃぶ」の『三大名物』をご用意。 地域の皆様からいただいた温かいご支援への感謝を形にし、再び倉敷の街に笑顔と活気を届ける場として生まれ変わります。 当たり前のようにお客様をお迎えし、料理を作り、笑顔や笑い声があふれる毎日。 そんな日常がどれほどかけがえのない幸せだったのかを痛感した2年間でした。

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突然の出来事に悔しさや悲しさを抱えながらも、「いつか必ずもう一度、皆様に喜んでいただけるお店をつくりたい」「もう一度、笑顔を届けたい」という強い想いを胸に、再建への道を歩んでまいりました。 多くの方々の温かい励ましとご支援に支えられ、約2年の時を経て、ついに復活の日を迎えることができます。 今回のオープンは単なる新店舗のスタートではなく、支えてくださったすべての皆様への感謝を形にする新たな一歩です。 市場から直送の鰹の藁焼きは是非召し上がっていただきたい逸品。