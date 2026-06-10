2024年 極限性能のワイヤレスイヤホンとAndroid 14タブレットが新登場 最先端Bluetooth5.4・骨伝導・60時間再生・10インチ大画面

2024年、AIを活用した先進機能を搭載したBluetoothワイヤレスイヤホンと、Android 14を搭載した高性能タブレットが多数発表されました。骨伝導技術の進化や60時間の超長時間再生、Widevine L1認証対応の10インチタブレットなど、最新モバイル機器の潮流を詳しく解説します。

2024年の最新技術を駆使した極限性能のBluetooth 5.4対応 ワイヤレスイヤホン が相次いで登場している。 一つはAIFENGブランドのモデルで、LEDディスプレイを備え、強力なノイズキャンセリング機能を搭載。

自動ペアリングによりsetupが簡単で、Type-C急速充電に対応。 IPX7等級の防水性能を持ち、片耳または両耳モードを選択できる小型・軽量設計。 通勤や通学、スポーツ、音楽鑑賞、ゲームなど多様なシーンで活用できる。 もう一つはYEAHYOブランドのオープンイヤー・骨伝導イヤホン。

耳を塞がずに音を伝える骨伝導技術の進化形で、イヤーカフ型。 自動ペアリング、最長60時間の驚異的な連続使用、Hi-Fi音質と音漏れ抑制を実現。 物理操作ボタンと超軽量設計による快適な装着感を提供する。 また、TECLASTやALLDOCUBEなどからはAndroid 14搭載の新型タブレットが複数リリース。

BMAX I9Plusは10インチ画面に12GB RAMと64GBストレージ、1TBのmicroSD拡張に対応。 Wi-Fi 6とBluetooth 5.0を内蔵し、Widevine L1認証とGMS認証を取得。6000mAh大容量バッテリーとType-C充電を備える。 TECLAST P30は10GB RAMの8コアCPU搭載でWi-Fi 6とBluetooth 5.4をサポート。3D重力センシングや無線投影機能も持つ。

ALLDOCUBE iPlay60 mini Proは8.4インチサイズで、Helio G99プロセッşa、16GB RAM、128GBストレージ、512GB拡張可能。1920×1200 FHDディスプレイとデュアルスピーカー、顔認証、6050mAhバッteryを装備。 これら新製品は、高性能・多機能・長時間駆動をキーワードに、仕事・学習・エンタメのあらゆる場面で活躍するモバイル環境を提案している





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ワイヤレスイヤホン 骨伝導イヤホン Bluetooth5.4 Android 14タブレット 高性能タブレット

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