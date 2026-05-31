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2024年 ノートパソコン・タブレット・アクセサリ 新製品情報まとめ

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2024年 ノートパソコン・タブレット・アクセサリ 新製品情報まとめ
ノートパソコンタブレットWindows 11
📆5/31/2026 8:53 AM
📰asciijpeditors
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富士通、NEC、ASUS、Lenovoから発売の新型ノートPCとタブレット、そしてAnker、ロジクールの周辺機器までを紹介。高性能プロセッサ、大容量メモリ・SSD、長時間バッテリー、マルチOS対応など、テレワークやモバイルワークに最適な製品群の最新情報をお届けします。

国内主要メーカーから発売された多様な ノートパソコン タブレット 、ならびに相关アクセサリの新製品情報を取りまとめます。 富士通のARROWS Tab V727/Vは12.3型WUXGA+ディスプレイを搭載し、 Windows 11 ProとOffice Home & Business 2019を標準装備。

第7世代Core m3-7Y30プロセッサ、4GBメモリ、128GB SSDを備え、LTE対応と無線LAN、Webカメラ、タッチペン付属とモバイル利用に便利な仕様です。 NECのLAVIE N15Slimは国内生産の15.3型ノートPCで、AMD Ryzen 5 7535HS、メモリ16GB、SSD512GBを搭載。 Windows 11とOffice 2024同梱、バッテリー駆動時間は14.6時間、重量1.6kgのルナグレーカラーです。

ASUSのVivobook 15 M1502NAQは15.6インチモデルでAMD Ryzen 7 170、メモリ16GB、SSD512GB、Windows 11搭載。 重量1.7kg、Wi-Fi 6E対応、クワイエットブルー。 LenovoのIdeaPad Slim 3も15.3インチ、AMD Ryzen 7 7735HS、メモリ16GB、SSD512GB、Office搭載、Windows 11、バッテリー17.4時間、重量1.59kg、ルナグレーです。

これらはいずれも2024年モデルで、高性能プロセッサと大容量メモリ/SSDを兼ね備え、ビジネスや学業、クリエイティブ作業に適しています。 国内外のメーカーが競って高性能・軽量化・長時間バッテリーを実現しており、テレワークやモバイルワークの需要に対応しています。 さらにAnkerのUSB-Cケーブル various models が複数紹介されています。

PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブルは240W出力対応、シリコン素材で絡まりにくく、iPhone 17/16/15、Galaxy、iPad Pro、MacBook Pro/Airなど幅広い機器に対応。 長さ1.8m、ミッドナイトブラック。 PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブルは0.9m、ホワイトで、USB-C機器から従来のUSB-Aポートを持つデバイスまで対応。 PowerLine II ライトニングケーブルはMFi認証取得、超高耐久設計で、iPhone 14/13/12/11/X/8など各種iPhoneに対応、長さ0.9m、ホワイトです。

ロジクールの静音ワイヤレストラックボールマウスM575SPdはBluetooth Logibolt接続、Windows/Mac/iPad OS/Chrome対応、ブラック。 Amazon.co.jp限定で壁紙ダウンロード特典付きです。 これらのアクセサリはケーブルの高耐久性や互換性の広さ、マウスの静音性とマルチOS対応が特徴で、在宅勤務やリモートワーク環境の整備に寄与します。 全体として、PC本体から周辺機器まで、2024年現在の日本市場における主要製品ラインナップが概観できます。

各製品はAmazon.co.jp等で販売されており、 convenient online purchase が可能です

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