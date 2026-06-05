2024年最新のワイヤレスイヤホンとAndroidタブレット：高機能・长时间再生・防水対応の新製品を徹底紹介

2024年に発表された最新のBluetoothワイヤレスイヤホンとAndroidタブレットの主な特徴と詳細を解説。骨伝導技術、长时间バッテリー、高速充電、防水機能、大容量メモリなど、注目機能を網羅。

2024年、オーディオとタブレット市場では複数の革新的な新製品が発表された。 まず、 ワイヤレスイヤホン 市場では、AIFENGブランドの Bluetooth 5.4 対応 ワイヤレスイヤホン が登場した。

このモデルはLEDディスプレイを搭載し、ノイズキャンセリング機能と長時間再生を実現。 タッチコントロールとIPX7防水性能を備え、通勤・通学・スポーツ・音楽鑑賞・ゲームなど多様なシーンで使用できる。 また、YEAHYOブランドのオープンイヤー型骨伝導イヤホンも注目を集めている。 Bluetooth 5.3を採用し、耳を塞がない設計で圧迫感がなく、周囲の音が聞こえるためながら聴きに最適だ。60時間の連続使用が可能で、超軽量設計により快適な装着感を提供する。

さらに、物理操作ボタンを装備し、Hi-Fi音質と音漏れ抑制にも対応している。 その他、一般的な骨伝導イヤホンとして、26gの軽量モデルがマイク内蔵で自動ペアリング機能を備え、Type-C急速充電に対応している。 一方、タブレット市場ではAndroid 14を搭載した複数の新型モデルが相次いで投入された。 BMAX I9Plusは10インチディスプレイ、12GB RAM、64GBストレージに加え、1TBのmicroSDカード拡張に対応。

Widevine L1認証とGMS認証を取得し、Wi-Fi 6やBluetooth 5.0、OTAアップデート、3D重力センシングをサポートする。 TECLAST P30は10GB RAM、64GBストレージ、1.8GHz 8コアCPUを搭載。 Wi-Fi 6対応の2.4GHz/5GHzデュアルバンド、Bluetooth 5.4、Widevine L1、GMS、6000mAhバッテリー、Type-C充電、1280×800 IPSディスプレイ、OTG、顔認識、無線投影機能を備える。

ALLDOCUBE iPlay60mini Proは8.4インチサイズで、デュアルスピーカーステレオと顔認証を装備。 Helio G99プロセッサ、16GB RAM、128GBストレージ、512GB拡張可能、1920×1200 FHD解像度、Widevine L1、6050mAhバッテリー、PD18W急速充電、4G LTE対応、重力・光センサー、5MP/13MPカメラなどハイエンド仕様が特徴だ。 これらの新製品は、AI機能や高速通信、長時間バッテリーを重視した設計となっており、2024年の消費者電子市場を牽引することが期待されている





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ワイヤレスイヤホン 骨伝導 Bluetooth 5.4 Androidタブレット 長時間再生

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AIFENG ブルートゥース イヤホン 最先端Bluetooth5.4AIFENGブランドの新型イヤホンが登場しました。ワイヤレスイヤホンは完全ブルートゥースで、LEDディスプレイとノイズキャンセリング機能を搭載しています。イヤホンは長時間再生が可能で、自動ペアリングも実現しています。Type-C充電でIPX7防水に対応し、片耳/両耳に対応しています。iPhone/Android適用のWEB会議通勤/通学/スポーツ/音楽/ゲームに最適です。YEAHYO オープンイヤー イヤホンブルートゥース イヤホン ワイヤレス 骨伝導イヤホンの進化 イヤーカフ イヤホン 耳を塞がないイヤホン 自動ペアリング 60時間使用可能 Type-C急速充電 Hi-Fi音質 音漏れ抑制 物理操作ボタン 超軽量設計 快適な装着感（ブラック）イヤホン 骨伝導イヤホン 骨伝導 ヘッドホン 【進化する真の骨伝導 Bluetooth 5.3】 ワイヤレス Bluetooth イヤホン 快適なフィット感 コンパクト オープンイヤーヘッドホン スポーツイヤホン 26g超軽量 こつでんどうイヤホン マイク内蔵 耳を塞がない 圧迫感ゼロ ながら聴き 操作簡単 長時間連続使用 Type-C充電式 急速充電 周りの音が聞こえるイヤホン 自動ペアリング 【タブレット 10インチ2024初登場】android 14タブレット12GB+64GB+1TB TF拡張、 Widevine L1+GMS認証+Type-C充電+6000mAh、BMAX I9Plus Wi-Fi 6モデル、アンドロイド タブレット 1280*800 TDDI Incell IPS画面 RK3562 タブレット android、BT5.0+OTA+3D重力センシング+無線投影Android 14 タブレット 10インチ新登場、TECLAST P30 タブレット 10インチ Wi-Fi モデル、10GB+64GB+1TB TF拡張、1.8GHz 8コアCPU、WiFi 6モデル タブレット 2.4G/5G WiFi、BT5.4+Widevine L1+GMS+6000mAh+Type-C+1280*800 IPS画面+OTG+顔認識+無線投影、フルメタルボディALLDOCUBE iPlay60mini Pro 8.4インチタブレット デュアルスピーカーステレオ 顔認証 6軸ジャイロ Android14タブレット ALLDOCUBE OS3.0 HelioG99 16GB+128GB+512GB拡張 1920×1200FHD WidevineL1 6050mAh PD18W 4GLTE 重力センサー 光センサー 明るさ自動調整 5MP/13MPカメラ

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