2024年最新テクノロジー：BluetoothイヤホンとAndroidタブレットの高性能モデルを徹底紹介

2024年に登場した最先端のBluetoothイヤホンとAndroidタブレットを詳細に解説。AIFENG、YEAHYOのワイヤレスイヤホンやBMAX、TECLAST、ALLDOCUBEのタブレットなど、ノイズキャンセリング、骨伝導、長時間バッテリー、高解像度ディスプレイなど最新機能を備えた製品を紹介。通勤、スポーツ、エンターテイメントから仕事まで、多様なシーンでの活躍を展望する。

2024年、Bluetooth技術を搭載した様々なワイヤレスイヤホンやタブレットが市場に登場している。 まず、AIFENGのBluetoothイヤホンはLEDディスプレイを備え、ノイズキャンセリング機能と長時間再生が可能で、Type-C充電に対応し、IPX7防水性能を持つ。

片耳または両耳での使用が可能で、小型軽量設計のため通勤や通学、スポーツ、音楽鑑賞、ゲームなど幅広いシーンで活用できる。 さらに、YEAHYOのオープンイヤーイヤホンはBluetooth 5.4を採用し、骨伝導技術を進化させたタイプで、耳を塞がずに使用できる。 自動ペアリング機能に加え、60時間の連続使用が可能で、Type-C急速充電やHi-Fi音質、音漏れ抑制も特徴だ。 物理操作ボタンと超軽量設計により、快適な装着感を実現している。

骨伝導イヤホンは、周囲の音が聞こえるため、安全性を重視するユーザーに適している。 タブレット分野では、BMAX I9PlusがAndroid 14を搭載し、12GB RAMと64GBストレージに加え、1TBのTFカード拡張が可能だ。 Wi-Fi 6対応、Widevine L1とGMS認証、6000mAhバッテリー、Type-C充電、1280×800のTDDI Incell IPS画面を備え、RK3562プロセッサを搭載している。

また、TECLAST P30は10インチディスプレイでAndroid 14、10GB RAM、64GBストレージ、1TB TF拡張に対応。1.8GHz 8コアCPU、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.4、Widevine L1、GMS、6000mAhバッテリー、Type-C、1280×800 IPS画面、OTG、顔認識、無線投影機能を搭載したフルメタルボディのモデルだ。

ALLDOCUBE iPlay60 mini Proは8.4インチでデュアルスピーカーステレオ、顔認証、6軸ジャイロ、Android 14、ALLDOCUBE OS 3.0、Helio G99プロセッサ、16GB RAM、128GBストレージ、512GB拡張、1920×1200 FHD解像度、Widevine L1、6050mAhバッテリー、PD18W急速充電、4G LTE対応、重力センサーと光センサーによる明るさ自動調整、5MP/13MPカメラを特徴とする。 これらの製品は、高機能性と使いやすさを両立させ、デジタルライフをサポートする





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