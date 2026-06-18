2024年最新テクノロジー：Bluetooth 5.4イヤホン、骨伝導モデル、Android 14タブレットが続々登場

2024年、最先端Bluetooth 5.4搭載のAIENGOワイヤレスイヤホン、耳を塞がないオープンイヤー骨伝導イヤホン、そしてAndroid 14採用の高性能タブレットが相次いで発表されました。各製品は長時間バッテリー、高音質、多機能性を特徴とし、スポーツ、通勤、エンターテインメントなど幅広いシーンでの利用が想定されています。

2024年、最先端のBluetooth 5.4を搭載したワイヤレスイヤホンが新登場しました。 AIFENGブランドのこのモデルは、LEDディスプレイを備え、ノイズキャンセリング機能と長時間再生を実現しています。

自動ペアリング機能により、iPhoneやAndroidとの接続がスムーズで、タッチコントロールやType-C充電に対応。 IPX7防水性能で、通勤、通学、スポーツ、音楽鑑賞、ゲームなど様々なシーンで活用できます。 片耳または両耳での使用が可能で、小型軽量設計が特徴です。



一方、YEAHYOブランドからはオープンイヤー型の骨伝導イヤホンが発表されました。

Bluetooth 5.3を採用し、耳を塞がない設計で、周囲の音が聞こえるため、ながら聴きに最適です。60時間という驚異的な連続使用時間を誇り、Type-C急速充電で短時間で十分な电量を確保できます。 Hi-Fi音質と音漏れ抑制機能を兼ね備え、物理操作ボタンを採用。 超軽量で快適な装着感が得られます。



さらに、BMAX I9Plusなど複数のAndroid 14タブレットも登場しています。10インチモデルを中心に、12GBメモリと64GBストレージ、1TBのTFカード拡張に対応。

Widevine L1およびGMS認証を取得し、Wi-Fi 6やBluetooth 5.4など最新通信規格をサポート。6000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、Type-C充電が可能です。 高解像度のIPS画面を備え、OTGや無線投影、顔認識など多機能。 ALDOCUBE iPlay60 mini Proは8.4インチで、Helio G99プロセッサ、16GBメモリ＋128GBストレージ、1920×1200 FHDディスプレイを搭載。4G LTE通信や複数のセンサー、高品質なスピーカーを備え、多様な用途に対応します





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