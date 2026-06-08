2024年最新のワイヤレスイヤホンとAndroid 14搭載タブレットが続々登場

2024年、Bluetooth 5.4搭載の最先端イヤホンや骨伝導オープンイヤー型、そしてAndroid 14搭載でWi-Fi 6対応の10インチタブレットなど、多数の新製品が発表されました。各製品の主要機能を詳しく解説します。

2024年、 Bluetooth 5.4 を採用した最先端の完全 ワイヤレスイヤホン が登場しました。 AIFENGブランドのこのモデルは、LEDディスプレイを搭載し、ノイズキャンセリング機能を備え、長時間の連続再生が可能です。

自動ペアリング機能により、iPhoneやAndroidとの接続は非常に簡単で、タッチコントロールで操作できます。 充電はType-Cを採用し、IPX7レベルの防水性能を持つため、通勤や通学、スポーツ、音楽鑑賞、ゲームなど、さまざまなシーンで安心して使用できます。 小型で軽量なデザインは、片耳または両耳での使用を問わず、快適な装着感を提供します。 一方、骨伝導技術を用いたYEAHYOのオープンイヤーイヤホンも注目されています。

こちらのモデルはBluetooth 5.3に対応し、耳を塞がない設計で、周囲の音を聞きながら使用できるため、ながら聴きに最適です。 超軽量の26gボディに物理操作ボタンを備え、60時間という長時間の使用が可能です。 Hi-Fi音質と音漏れ抑制機能を兼ね備え、Type-C急速充電にも対応しています。 さらに、複数の中国メーカーから新しいAndroid 14タブレットが相次いで発表されています。

BMAX I9Plusは10インチのWi-Fi 6モデルで、12GBのRAMと64GBのストレージに加え、1TBのmicroSDカードによる拡張が可能です。 RK3562プロセッサを搭載し、Widevine L1認証とGMS認証を取得しているため、ストリーミングサービスを高画質で楽しめます。 TECLAST P30も10インチのタブレットで、10GB RAMと64GBストレージ、1TB拡張に対応し、1.8GHzの8コアCPUとWiFi 6を採用しています。

Bluetooth 5.4やOTG、顔認識、無線投影など多彩な機能を備え、フルメタルボディで高級感があります。 また、ALLDOCUBE iPlay60mini Proは8.4インチサイズで、デュアルスピーカーのステレオサウンドと顔認証を装備。 Helio G99プロセッサと16GB RAM、128GBストレージに512GB拡張が可能で、1920×1200のFHD IPS画面を採用。

Android 14と独自のALLDOCUBE OS 3.0を搭載し、6050mAhの大容量バッテリーとPD18W急速充電をサポート。4G LTE通信や6軸ジャイロ、光センサーによる明るさ自動調整、5MP/13MPのデュアルカメラなど、ハイスペックな仕様が特徴です。 これらの新製品は、 Blanco





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ワイヤレスイヤホン 骨伝導イヤホン Androidタブレット Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6

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