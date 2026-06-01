2024年度 新入生のメディア利用動向調査：SNS・動画配信・電子マネーの利用実態

2024年度に行われた新入生を対象としたアンケート調査の結果をまとめる。13回目となる今回は新入生1682人を対象にオンラインで実施し、89.6%の回収率を得た。調査では現在利用しているSNS、家族や友人との連絡手段、生成AIの利用状況、動画配信サービス、電子マネーの利用実態について尋ね、興味深い結果が得られた。

2014（平成26）年度から継続的に実施されている本調査は、2024年度で13回目を迎えた。 今年度は全国の大学 新入生 1682人を対象に、4月にオンラインアンケートを実施した。

回答者の男女比は男性53.8％、女性46.2%で、回収率は89.6%だった。 SNSの利用状況では、「現在利用しているSNS」の1位は「LINE」で、男性99.2％、女性99.0％。12年連続で利用率が9割を超える結果となった。2位はインスタグラムで、男女平均86.0％。 特に女性は前年度より3ポイント増加し94.6%と高い利用率を示した。3位はX（旧Twitter）で77.0％。 前年度の78.2％からさらに減少し、利用率は3位となった。

本調査から新たに調査対象に加えた「Threads（スレッズ）」は、男女平均12.1％だった。 男女別の傾向では、女性は「TikTok」（70.3%）、「BeReal」（54.7%）、「Pinterest（ピンタレスト）」（45.4%）の利用率が男性よりも高かった。 一方、男性は「Discord」（58.7%）の利用率が女性を大きく上回った。

「普段、家族や友人との連絡に使っているもの」に関しては、「LINEのメッセージ」が98.5%で引き続き1位を獲得した。2位は「インスタグラムのダイレクトメッセージ」で55.1％。 男女差が顕著で、男性42.7％、女性69.5%と女性に偏った結果だった。3位は「Discord」が23.0%、4位は「携帯電話・スマートフォンのキャリアメール」と「BeReal」がともに11.0%で並んだ。 今回は新たに「普段利用している生成AI」についても調査した。1位は「ChatGPT」で80.8%、2位は「Gemini」で38.8％と、この2サービスが生成AI利用の大半を占めた。

以下、3位「Grok」6.3％、4位「Microsoft Copilot」3.8%、5位「Claude」2.7%と続いた。

「そのほか・利用していない」と答えた人は8.6%のみで、新入生の9割以上が何らかの生成AIを日常的に利用している実態が明らかになった。 動画配信サービスの利用状況では、「ユーチューブ」が圧倒的で97.6%の新入生が利用していた。2位は「Amazonプライム・ビデオ」が48.0％、3位は「Netflix」で、前年度の29.8%から大幅に増加し45.8%となった。

電子マネーの利用では、「PayPay」が79.6%（前年度69.0%）で1位。2位は「Suica／PASMOなど交通系」で78.5%（前年度77.5%）だった。2022年度の調査開始以来、1位を守ってきた交通系ICカードが初めて2位となった。 電子マネーを一切利用しないと答えた人は2.1%に過ぎなかった





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