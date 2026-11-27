琉球大学理学部の栗原晴子教授らの研究チームは、沖縄県・石垣島から本州沿岸までの計8地点で、2024年の海面水温と浅い海域におけるサンゴの白化状況を調査。同年に日本沿岸を襲った記録的な海洋熱波は、これまでの夏の平均海面水温を1～3℃上昇させ、石垣島などのサンゴ礁海域から本州沿岸の温帯海域に生息するサンゴ群集まで広範囲にわたって深刻な白化を引き起こしたことを明らかにしました。

地球温暖化に伴い世界の平均海面水温が上昇し、サンゴの白化現象が各地で深刻化しています。 海面の温度が高い状態が続くことで、サンゴと共生する藻類が失われてサンゴが白く見えるようになる現象で、長く続くとサンゴは死滅します。

近年、熱帯・亜熱帯のサンゴの一部は、黒潮に沿ってより海水温が低い高緯度海域へ分布を広げており、日本の温帯沿岸域は、将来サンゴが生き残るための「気候避難地」になる可能性があると考えられてきました。 琉球大学理学部の栗原晴子教授らの研究チームは、沖縄県・石垣島から本州沿岸までの計8地点で、2024年の海面水温と浅い海域におけるサンゴの白化状況を調査。

Advertisement

同年に日本沿岸を襲った記録的な海洋熱波は、これまでの夏の平均海面水温を1～3℃上昇させ、石垣島などのサンゴ礁海域から本州沿岸の温帯海域に生息するサンゴ群集まで広範囲にわたって深刻な白化を引き起こしたことを明らかにしました。 さらに、長崎県・対馬、静岡県・田子島や沼津などの高緯度地点で、過去40年間で最も高い熱ストレスにさらされ、従来の生息域である亜熱帯サンゴ礁域に加えて、温暖化によって高緯度域へと北上しつつあるサンゴも白化したことがわかりました。