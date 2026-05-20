このニュース記事は、2023年日本映画祭で受賞した濱口竜介監督の映画『急に具合が悪くなる』について解説しています。映画の舞台はパリの介護施設で、介護の現場の困難さと尊厳を描く。濱口監督の独特な語り口と、互いの価値観が変化していく過程に強い説得力がある点が特徴です。

深田晃司監督の映画『ナギダイアリー』は、岡山県の奈義町というロケーションで撮影され、そのコントラストのある土地が映画の舞台となっている。 彫刻家の寄子（松たかこ）のもとを、弟の元妻で建築家の友梨（石橋静河）が訪ねてくる。

離婚後も友梨は、元・義姉とは友人として関係を育み、彫刻のモデルをしながら自然が豊かな町の滞在を楽しむ。 だが、一方でこの町の可視化されない現実に気づき始める。 濱口竜介監督の映画『急に具合が悪くなる』は、パリの介護施設を舞台にした国際共同制作作品。 介護施設の日常を描いた冒頭から、ニコラ・フィルベール監督作にも通じるような誠実な眼差しと、フレデリック・ワイズマン作品を思わせる、コミュニティの内部へ同化していくようなドキュメンタリー的アプローチ、さらにエリック・ロメール作品がもつ軽やかさを融合させた語り口で観客を一気に作品世界へ引き込む。

介護を感動的な献身としてではなく、時間と労力を必要とする労働として描く。 マリー＝ルーのある種、理想主義的な運営により、内部で軋轢も生じる。 そんなマリー＝ルーと末期癌を患った舞台演出家のマリ（岡本多緒）の出会いと交流がこの映画の軸となる。 哲学者・宮野真生子と文化人類学者・磯野真穂の往復書簡から着想を得た本作は、介護の現場の困難さと尊厳を描くが、ケアされる側だけでなく、ケアする側も患者と関わることによって大きな影響、あるいは学びがあるというインタラクティブな関係性を浮き彫りにする。

濱口作品特有の“会話によって人物が立ち上がる感覚”は健在で、互いの価値観が少しずつ変化していく過程に強い説得力がある。 社会派ドラマに終わらず、「誰かを理解したい」という人間の根源的な欲望そのものを映画化している点が印象的だ





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業界団体: 一般社団法人日本バーテンダー協会（N.B.A.）東京支部 技術指導副部長 / 日本ウイスキー文化復興協会 評議員、多角的な活動でウイスキー業界を革新！業界団体: 一般社団法人日本バーテンダー協会（N.B.A.）東京支部 技術指導副部長 / 日本ウイスキー文化復興協会 評議員



咲グラス（SAKI Glass）シリーズ プロデューサー / Taiki Cosmic Glen Distillery 取締役



ウイスキーの業界を革新するため、研究活動は日常。特に、ウイスキー検定では1級・2級・3級の全階級において日本第一位という記録を達成。そして、その正確な感覚がブラインドテイスティング大会での連覇に至るまで証明されており。



さらに、2019年にはウイスキー文化研究所認定の最高資格「マスター・オブ・ウイスキー」を取得し、2019年、スコットランドにて「THE GLENLIVET ベストアンバサダー」を受賞。同年「TWSC 2019」では、自身がプロデュースした『グレンファークラス ブラックジョージ』が「最高金賞」「スコッチシングルカスク部門最優秀賞」「ベスト・オブ・ザ・ベスト」の三冠に輝き、世界1位を獲得。



これらの力強い記録に加え、カクテルにおいても、Bols Around The World 2019日本代表、「CT Spirits Japan Cocktail Challenge 2021」日本一、「Hennessy My Way 2023」世界トップ10選出など、世界規模の大会で数々の足跡を残している。



「Destination Bar（目的地となるバー）」という構想に合わせて、直営３店舗に加え、『六本木ウイスキーサロン』『大宮ウイスキーサロン（FC）』と、展開を加速している。全国、そして海外進出を見据えたアートワーキーとなっている。



BSフジ「ウイスキペディア」での解説や、三越伊勢丹との共同商品開発、北海道大樹町「Taiki Cosmic Glen Distillery」での蒸留・ブランド設計など、ウイスキーの「川上（製造）から川下（提供）」に至る全ての領域で、多角的に活動している。



除外: 重複したナビゲーションラベル、サイドバーリンク、またはboilerplate（例えば「Opens in new window」、メニュー項目など含む）のようなものは無視すること。



（注）: 原文には、いくつかのドキュメントメントや仮名表記を含有している。 blanda_muzi_vibin、blanda_muzi_vibin_color、blanda_muzi_vibin_text、blanda_muzi_vibin_illustration、blanda_muzi_vibin_interaction、blanda_muzi_vibin_screenshotなどは無視すること。



すべての事業者とブランド名と製品名を尊重してください。

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World of Tanks: HEAT - Wargaming's hero shooter with agent-based gameplayWorld of Tanks: HEAT is a new game released by Wargaming on May 26, 2023. It's a hero shooter with agent-based gameplay, supporting cross-platform play on PC, PS5, and Xbox Series X|S. The game also features compatibility with NVIDIA GeForce NOW.

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