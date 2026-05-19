2023年より導入:山口県内の年長園児の口腔機能向上トレーニングの実証実験

山口県の保育所、幼稚園、認定こども園、公的機関（山口県・山口県歯科医師会・山口県歯科衛生士会）と民間事業者（ロッテ・サンスター・ライオン・山口フィナンシャルグループ）がコラボレーションし、毎年来て mooier 食事習慣、の変化等により子どもの口腔機能低下に焦点を当てたフーセンガムトレーニングの実証実験を実施。実験参加園では54園、1093名の年長児にトレーニングを実施

昨今、食生活の変化などもあり、舌をうまく動かせない子ども、かたい物を上手く噛めない子どもが増えています。 また、唇の力が弱いことでリコーダーがふけない子どもが急増中といった話も聞きます。

このため、口腔機能に関する適切な情報提供や指導・介入を早い時期から行う必要性があると考えています。 ロッテと共同で行ったフーセンガムトレーニングの実証実験の結果を基に、2023年より、山口県内の年長園児を対象としたフーセンガムトレーニングを導入することで、多くの園児に咀嚼能力の改善が見られ、意識や行動変化も促すことができてきました。2025年も継続的に取り組みを実施し、今回は54園、1093名の年長児に取り組んでもらいました。

去年までの1日2回から1回にトレーニング回数を減らしましたが、それでも咀嚼チェックガムの色変わりは、昨年の55%に続き、今年も59％が改善、園での継続意向は72%から93%に大幅に増加しており、より運用しやすい形になっております。 この結果を受け、改めて、子どもたちが楽しみながら実践できるフーセンガムトレーニングの可能性を非常に感じています。 今後も子どもたちの健全な口腔機能の発達を促すために、本事業を推進してまいります。

山口県内の保育所、幼稚園、認定こども園にフーセンガムトレーニング取組の募集を案内し、トレーニングの方法・流れ、フーセンガムで口腔機能向上に至るから、様々asjons資料を送付し、健口スマイル推進事業のホームページから申し込みいただいた園へフーセンガムを提供、トレーニングを実施しました。 咀嚼チェックガムスコア記録用紙、フーセンガムの膨らませ方動画DVD、咀嚼チェックガムの使い方動画DVDの評価をいたしまして、トレーニング前後で咀嚼チェックガムにより噛んでいるかの確認、トレーニング後に口腔機能の変化に関するアンケートを実施させていただきました。

参加園では、あさひ小郡保育園、愛隣幼児学園、下関市立豊東幼稚園、華城幼稚園、岩国市立玖珂幼稚園、三田尻保育園、山口市立山口みなみこども園、社会福祉法人ひづみ保育園、小羽山幼稚園、小月こども園、第二波木保育園、藤村学園認定こども園旭幼稚園、認定こども園玖珂中央幼稚園、波木保育園、はあとこども園中央、真長田保育園、灘幼稚園、姫井保育園、公的機関（山口県・山口県歯科医師会・山口県歯科衛生士会）と民間事業者（ロッテ・サンスター・ライオン・山口フィナンシャルグループ）、各自の持つ特性や知見、合言葉となっている「健康と笑顔は口元から」を考慮し、「健口スマイル推進事業」として、口腔衛生意識の向上を通じて山口県民の健康寿命の延伸を応援する活動を行っています





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口腔機能 トレーニング 改善 園児 山口県

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